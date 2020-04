Man in Zoetermeer aangehouden voor meerdere fraude- en oplichtingszaken

De politie in Zoetermeer heeft vrijdagmiddag een man aangehouden die in een bejaardencomplex aan de Bijdorplaan mensen probeerde op te lichten. De man blijkt met meerdere oplichting- en fraudezaken over heel Nederland in verband te kunnen worden gebracht. Dat meldt de politie zaterdag.

Agenten kregen afgelopen vrijdagmiddag de melding van een verdachte situatie bij het complex. Een man ging daar langs de deuren en zei voor een postbedrijf te werken. De man vertelde dat hij een pakje kwam bezorgen en dat er daarom één euro gepind moest worden. 'De melder vertrouwde dit uiteraard niet en heeft toen de politie gebeld', schrijft de politie op Facebook.

Toen de agenten in het complex aankwamen troffen zij een 'bezwete man' aan. Hij kon niet aangeven waarom hij in het complex aanwezig was. Omdat de man geen legitimatiebewijs bij zich had, werd de man aangehouden en meegenomen naar het bureau. Daar bleek al snel meer op zijn kerfstok te hebben. Hij wordt in verband gebracht met oplichting- en fraudezaken over heel Nederland. De man is ook hiervoor aangehouden. De politie onderzoekt nog of er meer mensen slachtoffer zijn geworden van deze man.

Veel voorkomende vorm van oplichting

Volgens de politie komt deze vorm van oplichting, waarbij slachtoffer wordt gevraagd om een klein bedrag te pinnen, veel voor. 'Pinpassen worden dan verwisseld en de pincode van het slachtoffer wordt afgekeken. Slachtoffers kunnen als ze dit niet door hebben in korte tijd veel geld kwijtraken. Ons advies is dan ook om nooit zomaar bedragen te pinnen aan de deur', aldus de politie. 'Mocht u twijfelen, belt u dan altijd met het bedrijf wat voor de deur staat.'

