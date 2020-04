Coronavirus: 43 nieuwe doden gemeld, verzekeraars willen garantiefonds voor festivals

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het publieke leven voor een groot deel stil. Tienduizenden cafés, sportclubs en andere voorzieningen zijn tot zeker 20 mei gesloten en miljoenen mensen zitten daardoor thuis. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van dit moment:

Het dodental is maandag met 43 gestegen naar 4518.

Er liggen op dit moment minder dan duizend mensen op de intensive care.

Veiligheidsraad roept mensen op om Koningsdag thuis te vieren.

Aantal overleden personen met 43 gestegen

Er zijn het afgelopen etmaal 43 nieuwe overlijdens aan het coronavirus gemeld bij het RIVM. Hierdoor ligt het officiële dodental nu op 4518. Het aantal mensen in het ziekenhuis is opgelopen tot 10.521, dit zijn er 65 meer dan gisteren. De cijfers zeggen niet alles, omdat de ziekenhuisopnames en overlijdens niet altijd direct bij het RIVM worden gemeld. De afgelopen weken lagen de cijfers op dinsdag om die reden altijd iets hoger.

Het aantal positief geteste Nederlanders ging met vierhonderd omhoog naar 38.245. Omdat niet iedereen met symptomen wordt getest ligt het werkelijk aantal mensen met het coronavirus veel hoger.

Vakbond De Unie: blijf van salarissen af

De overheid mag bij het verlenen van steun aan bedrijven geen eisen stellen over de arbeidsvoorwaarden binnen een bedrijf. Dat heeft voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie gezegd in het radioprogramma 1 op 1. Hij snapt dat de politiek voorwaarden stelt aan het verlenen van steun in de coronacrisis, maar het tornen aan salarissen van het personeel is een brug te ver volgens De Unie.

De werknemers worden volgens Castelen sowieso de dupe van de crisis. 'Uiteindelijk gaan werknemers hier altijd massaal voor betalen, om de doodeenvoudige reden dat baanverlies altijd tot inkomensverlies leidt.' Castelen begrijpt wel dat de eis dat niemand ontslagen wordt in ruil voor steun 'niet houdbaar' is.

Verzekeraars willen garantiefonds voor festivals

Verzekeraars van muziekevenementen willen dat de overheid garant gaat staan als festivals en andere grote evenementen na 1 september nog niet door kunnen gaan. Dat zei Maarten van Denderen van Klap No Risk, een van de grootste verzekeraars, in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Van Denderen is het voor verzekeraars op dit moment een te groot risico om pandemiedekking te geven. Bovendien zouden de premies onvoorstelbaar hoog zijn. Van Denderen wil dat de huidige dekkingen gelijk blijven en dat de overheid bijspringt als evenementen na 1 september niet doorgaan. 'Alleen op het moment dat er uitgekeerd moet worden, springt de overheid bij. Die neemt dan het risico over van de verzekeraars.'

Anouk na anderhalve maand weer thuis

Anouk is na anderhalve maand weer thuis. De Haagse zangeres kon door de coronamaatregelen niet weg uit Marokko. De Nederlandse regering heeft zondag voor het eerst een repatriëringsvlucht in kunnen zetten en de eerste driehonderd gestrande landgenoten opgehaald. In totaal zitten er naar schatting drieduizend Nederlanders in Marokko.

De zangeres had haar vriend niet verteld dat ze in het vliegtuig naar huis zat en verraste hem midden in de nacht met haar thuiskomst. Deze verrassing heeft Anouk op Instagram met al haar fans gedeeld.

anouk View Profile View More on Instagram anouk



Ik ben ontzettend dankbaar om weer met mijn gezin te kunnen zijn, en besef me maar al te goed dat ik enorm veel geluk heb gehad om met de eerste vlucht mee naar huis te kunnen.

Ik hoop dan ook dat iedereen die nog vast zit zo snel mogelijk weer naar huis kan komen ❤️ Dank je wel lieve

En dankjewel

#verrassing

#enzozietmijnslaapkamerernormaalnietuithoor Ik ben ontzettend dankbaar om weer met mijn gezin te kunnen zijn, en besef me maar al te goed dat ik enorm veel geluk heb gehad om met de eerste vlucht mee naar huis te kunnen.Ik hoop dan ook dat iedereen die nog vast zit zo snel mogelijk weer naar huis kan komen ❤️ Dank je wel lieve @______willem__smit voor al je goede zorgen 💕 ( @elfennmarrakech En dankjewel @minbz en @tuinederland voor het organiseren van de repatriëringsvluchtenen.#verrassing#enzozietmijnslaapkamerernormaalnietuithoor #manalleen

Veiligheidsberaad: Vier Koningsdag thuis

Ook de Veiligheidsregio Hollands Midden roept iedereen op om Koningsdag, Woningsdag, Coroningsdag of Balkoningsdag dit jaar klein te vieren. Blijf thuis of vier het in de buurt. Zondag riep ook het Veiligheidsberaad, dat wordt gevormd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's in het land. Vanwege het coronavirus wordt Koningsdag maandag anders gevierd dan we in Nederland gewend zijn. Door zo min mogelijk van huis te gaan wordt de kans op verspreiding van het virus beperkt, aldus het Veiligheidsberaad.

'Hoewel er gunstige ontwikkelingen in de verspreiding van het coronavirus lijken te zijn, worden er nog steeds mensen ziek en overlijden er elke dag mensen' , zegt de burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls. De voorzitter van het Veiligheidsberaad waarschuwt ook dat er op Koningsdag wordt opgetreden tegen groepsvorming, 'bijvoorbeeld op straat, parken of in winkels'.

Proef met bezoek verpleeghuizen

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil bij een aantal verpleeghuizen vanaf 11 mei weer bezoek toelaten. Dit zou onder strenge voorwaarden moeten gebeuren. Dit zegt de minister in een interview met het Nederlands Dagblad. 'Ik ben nu bezig met een voorstel voor de bezoekregeling, waarover ik op maandag 4 mei advies wil vragen aan het Outbreak Management Team.'

Op 6 mei zou dan een beslissing genomen moeten worden, 'zodat we op 11 mei met een pilot kunnen starten van een groep verpleeghuizen die vooruitloopt op de rest van het land. We moeten eerst zien hoe dat in de praktijk gaat.' Verpleeghuizen mogen al sinds 20 maart geen bezoek toelaten.

Koningsdag bij Omroep West

Door het het coronavirus wordt het dit jaar een bijzondere Koningsdag. Omroep West is er wel gewoon bij maandag. Op Radio West draaien we de hele dag muziek van Nederlandse artiesten. Onze verslaggevers zijn de hele dag op pad om, op gepaste afstand, verslag te doen van hoe dit jaar Koningsdag wordt gevierd. Dit hoor je tussen 7.00 en 19.00 uur regelmatig in onze radioprogramma's.

En ook op onze website en app vergeten we Koningsdag natuurlijk niet. Ook daar zullen we verslag uitbrengen van deze alternatieve Koningsdag.

Kabinet komt met spoedwet noodmaatregelen coronavirus

Het kabinet komt binnen enkele weken met een spoedwet om de noodmaatregelen tegen het coronavirus een betere juridische basis te geven. Dat zeggen Haagse bronnen tegen NRC. De spoedwet moet de noodverordeningen van de veiligheidsregio's vervangen. Volgens juristen zijn deze verordeningen 'onhoudbaar, ondemocratisch en ongrondwettelijk.'

De maatregelen uit de noodverordening schenden grondwettelijke vrijheden als het recht op vereniging. Tegen de Grondwet ingaan kan alleen als hier een wettelijke basis voor is. Dat is een noodverordening niet. De nieuwe wet moet dat beter regelen, waardoor burgerrechten (tijdelijk) ingeperkt kunnen worden. Dat kan betekenen dat burgers makkelijker gestraft kunnen worden als ze maatregelen niet opvolgen.