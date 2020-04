Coronavirus: Vier Koningsdag thuis, kabinet komt met spoedwet coronamaatregelen

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het publieke leven voor een groot deel stil. Tienduizenden cafés, sportclubs en andere voorzieningen zijn tot zeker 20 mei gesloten en miljoenen mensen zitten daardoor thuis. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van dit moment:

Het dodental is zondag met 66 gestegen naar 4475.

Er liggen op dit moment minder dan duizend mensen op de intensive care.

Veiligheidsraad roept mensen op om Koningsdag thuis te vieren.

Koningsdag bij Omroep West

Door het het coronavirus wordt het dit jaar een bijzondere Koningsdag. Omroep West is er wel gewoon bij maandag. Op Radio West draaien we de hele dag muziek van Nederlandse artiesten. Onze verslaggevers zijn de hele dag op pad om, op gepaste afstand, verslag te doen van hoe dit jaar Koningsdag wordt gevierd. Dit hoor je tussen 7.00 en 19.00 uur regelmatig in onze radioprogramma's.

En ook op onze website en app vergeten we Koningsdag natuurlijk niet. Ook daar zullen we verslag uitbrengen van deze alternatieve Koningsdag.

Kabinet komt met spoedwet noodmaatregelen coronavirus

Het kabinet komt binnen enkele weken met een spoedwet om de noodmaatregelen tegen het coronavirus een betere juridische basis te geven. Dat zeggen Haagse bronnen tegen NRC. De spoedwet moet de noodverordeningen van de veiligheidsregio's vervangen. Volgens juristen zijn deze verordeningen 'onhoudbaar, ondemocratisch en ongrondwettelijk.'

De maatregelen uit de noodverordening schenden grondwettelijke vrijheden als het recht op vereniging. Tegen de Grondwet ingaan kan alleen als hier een wettelijke basis voor is. Dat is een noodverordening niet. De nieuwe wet moet dat beter regelen, waardoor burgerrechten (tijdelijk) ingeperkt kunnen worden. Dat kan betekenen dat burgers makkelijker gestraft kunnen worden als ze maatregelen niet opvolgen.

Veiligheidsberaad: Vier Koningsdag thuis

Zorg voor elkaar en blijf daarom thuis op Koningsdag. Dat is zondag de oproep van het Veiligheidsberaad, dat wordt gevormd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's in het land. Vanwege het coronavirus wordt Koningsdag maandag anders gevierd dan we in Nederland gewend zijn. Door zo min mogelijk van huis te gaan wordt de kans op verspreiding van het virus beperkt, aldus het Veiligheidsberaad.

'Hoewel er gunstige ontwikkelingen in de verspreiding van het coronavirus lijken te zijn, worden er nog steeds mensen ziek en overlijden er elke dag mensen' , zegt de burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls. De voorzitter van het Veiligheidsberaad waarschuwt ook dat er op Koningsdag wordt opgetreden tegen groepsvorming, 'bijvoorbeeld op straat, parken of in winkels'.