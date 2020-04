Eerste vrouwelijke PvdA-wethouder van Den Haag overleden

Fré Vooys, de eerste vrouwelijke PvdA-wethouder in Den Haag, is zaterdag op 93-jarige leeftijd overleden. Dat meldt mediapartner Den Haag FM. Vooys werd in 1982 wethouder voor emancipatie, personeelszaken, organisatie en productiebedrijven.

Tijdens haar wethouderschap (1982-1990) heeft ze zich onder andere ingezet voor ouderschapsverlof voor vrouwen en mannen, afschaffing van het bordeelverbod in Den Haag en voorlichting over homoseksualiteit binnen het openbaar onderwijs.

In 1986 trad Vooys toe tot het eerste linkse college in Den Haag. Constant Martini, in die tijd politiek leider van de Haagse PvdA en collega-wethouder, heeft allereerst herinneringen aan haar als zijn oud-lerares rechten op de middelbare school. Hij beschrijft haar als 'een sociaaldemocraat van de stempel van Drees'. Martini: 'Het ging haar om het langzaam maar zeker verheffen van de mensen. Ze was bezig om de mensen beter op te leiden en weerbaarder maken. Ze moesten ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. In de tumultueuze jaren zeventig en tachtig in de Haagse politiek, was ze een rustpunt en zekerheid. Het was was een bijzonder vriendelijke vrouw.'

'Bijzonder mens"

De huidig politiek leider, Martijn Balster, noemt haar 'een icoon'. Hij kent haar niet uit haar rechtstreeks functioneren, maar hij kwam haar elk jaar op 1 mei, de Dag van de Arbeid, tegen. 'Dan zat ze altijd vooraan en zag je haar enorme betrokkenheid bij de sociaaldemocratie. Dat was van haar gezicht af te lezen', vertelt hij. 'Ze was een bijzonder mens, maar ook op een andere manier bijzonder omdat ze onze eerste vrouwelijke wethouder in Den Haag was. Ze heeft bijzondere verdiensten op het gebied van emancipatie. Ze zeggen altijd dat we op schouders van reuzen staan. Zij is er één. Ze was echt een sociaaldemocraat, we gaan haar missen', aldus Balster.

De laatste maanden van haar leven zat Vooys in een verpleeghuis waar een aantal weken geleden een geval van corona is vastgesteld. Of Vooys ook is overleden aan de gevolgen van het coronavirus, is onduidelijk.