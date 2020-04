Burt en Beau daten 28 dagen in quarantaine: 'Ik heb al aan zoenen gedacht'

In hartje Leiden bij Burt thuis, beleven Burt en Beau zeven dagen hun date. Er ging eerst een online koffiedate aan vooraf en het klikte meteen. Beau ging daarop met haar koffer naar Burts huisje in de Leidse binnenstad: op 'lockdowndate' voor 28 dagen.

En dat was in het begin wel even onwennig: 'Maar het voelt nu goed en ik voel me best wel thuis', zegt Beau terwijl ze op haar logeerbed zit in een speciaal voor haar ingerichte slaapkamer. Beau is uitgezocht uit de vele reacties op de oproep die Burt een paar weken geleden deed. De keuze is gemaakt door twee dames die het productieteam van de Youtube-serie vormen en Burts smaak goed kennen.

Al gezoend?

'Ik vind het meest opmerkelijk aan Beau dat ze aan een experiment als dit meedoet', zegt Burt, die niets kwijt wil over hoe close hij en Beau al zijn geweest. 'We hebben het heel leuk samen, ze is de ideale partner om zoiets als dit te doen.'

'Wat ik leuk aan Burt vind is dat hij zo oplossingsgericht is, positief ingesteld en ik kan erg met hem lachen. We hebben dezelfde humor', vertelt Beau, die wel iets meer details kwijt wil. 'Ja ik heb er al wel aan gedacht om hem te zoenen', lacht ze. Maar of ze ook al echt gezoend hebben houdt ze liever voor zich.

Gek van of op elkaar?

Ondanks dat de twee al een week samen in een huis zitten, blijft de situatie wel bijzonder. 'Ik zie het ook nog steeds wel als een date', zegt Burt. 'Ik ga 's morgens bijvoorbeeld een extra lekkere koffie maken en een ontbijtje voor Beau, terwijl ik me er alleen makkelijker vanaf zou maken.'

Naar eigen zeggen worden de twee nog niet gek van elkaar, maar wellicht wel gek op elkaar. 'Ik werk doordeweeks in de woonkamer en Burt zit dan in de keuken', zegt Beau. 'En we kunnen ook gewoon tegen elkaar zeggen dat we iets voor onszelf gaan doen. Als dat niet kan zou 28 dagen samen heftig zijn, maar ik heb nog geen moment gehad dat ik naar huis wilde. Wel een moment dat ik dacht: wil ik al die media-aandacht wel?'

Tips voor singles

Burt en Beau verdrijven de coronatijd door vooral veel te lachen samen en verder etentjes in huis te houden, creatief wat te schilderen en af en toe een rondje door Leiden te varen. Ze hebben ook wel tips voor singles die zich eenzaam voelen en niet weten hoe ze moeten daten. 'Voor ons werkt een lockdowndate dus goed', zegt Burt. 'Maar je kunt ook een online koffiedate doen, dat is hartstikke leuk', zegt Beau.

Lockdown Liefde is voor de buitenwereld te volgen via een Youtubeserie.