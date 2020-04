Haagse schaker Giri verslaat online wereldkampioen Carlsen

Elke wedstrijd in het Magnus Carlsen Invitational bestaat uit vier snelschaakpartijen. Giri legde de basis voor de overwinning in de tweede partij van de dag, waarin de Hagenaar profiteerde van een fout van een tegenstander. Ook in andere partijen waren er winstkansen voor Giri, maar hier slaagde hij er niet in om de wereldkampioen op de knieën te krijgen. De zege van Giri op Carlsen was uitzonderlijk, want de Noor had eerder dit jaar nog een wereldrecord gevestigd door 111 partijen op rij ongeslagen te blijven in het traditionele schaken.

Aan het onlinetoernooi doen acht topschakers mee. Door de overwinning op de koploper stijgt Giri naar de zevende plaats na vijf gespeelde wedstrijden. De beste vier spelers na zeven rondes strijden in de halve finale en finale om de prijzenpot van 250.000 euro. Door de overwinning op Carlsen houdt de Hagenaar een kleine kans om bij die beste vier te komen.

