Koningsdag: koninklijke familie feliciteert koning, veiligheidsregio's tevreden

Zo vierden jullie Koningsdag

Koekhappen in de tuin of bingo met de buren. Wij vroegen ons af hoe Koningsdag werd gevierd in de regio en jullie stuurden massaal foto's in.

Een selectie van hoe jullie de dag beleefden, vind je hier.

Oranjebond: 'Veerkracht getoond met viering Koningsdag'

De Bond van Oranjeverenigingen kijkt met een goed gevoel terug op de bijzondere viering van Koningsdag. Hoewel mensen zoveel mogelijk thuis moesten blijven, is de verjaardag van de koning met een Woningsdag op gepaste wijze toch gevierd.

'Het was een bijzondere en historische dag. Hoewel er bij een aantal mensen verdriet en pijn is door het coronavirus en we al weken in een bijzondere situatie zitten, hebben we met elkaar toch veerkracht getoond om Koningsdag te vieren. De saamhorigheid is op dit soort dagen in Nederland altijd groot en dat was vandaag ook zeker weer het geval', zei voorzitter Pieter Verhoeve, die ook burgemeester van Gouda is.

Veiligheidsregio's tevreden over viering Koningsdag

De 25 veiligheidsregio zijn tevreden over het verloop van Koningsdag. In de meeste gemeenten is de dag over het algemeen rustig verlopen. Dat heeft burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen namens de veiligheidsregio's gezegd.

Mensen hebben op de meeste plekken goed afstand van elkaar gehouden. Op sommige plekken was het wel wat drukker. Maar volgens Bruls is dat ook wel logisch omdat mensen al zes weken binnen zitten.

Het afgelopen weekend was het op sommige plekken heel druk. Op Koningsdag was het op veel plaatsen wel wat rustiger. Volgens Bruls had dat er vooral mee te maken dat er meer winkels dicht waren. Er waren ook weinig problemen met groepjes jongeren, waar recentelijk wel diverse keren tegen moest worden opgetreden.

Ook Staatsbosbeheer is tevreden over het verloop van de dag. 'In Zuid-Holland zagen we veel fietsverkeer. Het heeft niet tot problemen geleid wat betreft afstand houden. Eigenlijk hield iedereen in Nederland zich goed aan de regels.'

Prinses Alexia: 'Ik heb hele goede ouders'

Koningin Máxima en prinses Alexia hadden maandagmiddag een videogesprek met vlogger Enzo Knol. Daarin vertelt de prinses dat ze haar vader en moeder 'hele goede ouders' vindt.

Arie trakteert Katwijk op Hollandse feestmuziek

De Katwijkse dj Arie van Rooijen zorgde maandag voor een feestje in zijn dorp. Inwoners werden getrakteerd op Hollandse feestmuziek uit de speakers van Arie's discobus.

Ook prinses Beatrix feliciteert koning via videoverbinding

Prinses Beatrix heeft maandag op de 53ste verjaardag van haar oudste zoon koning Willem-Alexander voor het eerst sinds de coronacrisis van zich laten horen. De prinses nam verrassend deel aan de 'nationale toost' door vanuit kasteel Drakensteijn in Lage Vuursche via een videoverbinding in te bellen bij Huis ten Bosch.

Ze was niet de enige van de koninklijke familie die op die manier de koning feliciteerde. Ook prins Constantijn en prinses Laurentien en de Apeldoornse neven en hun echtgenotes, die eigenlijk met zijn allen maandag Koningsdag gevierd zouden hebben in Maastricht, meldden zich via video voor de bijzondere toost. Vanuit Londen, waar haar dochters hun digitale schooldag hebben, deed ook prinses Mabel mee.

Prinses Beatrix (81) houdt zich naar verluidt strikt aan de richtlijnen die de RIVM heeft opgesteld om de verspreiding van het coronavirus af te remmen en om mensen die vanwege hun leeftijd of gezondheid extra kwetsbaar zijn te beschermen. De prinses was na 4 maart, toen ze samen met schoondochter prinses Mabel bij de uitreiking van de Prins Friso Prijs was, niet meer in het openbaar gezien.

Koning brengt toost uit op iedereen die land draaiend houdt

Koning Willem-Alexander heeft tijdens de 'nationale toost' op Koningsdag 'iedereen' bedankt die het land draaiende houdt tijdens de coronacrisis. 'Ik wil een bijzondere toost uitbrengen, ten eerste op mijn familie: heel veel dank voor dit bijzondere, ontroerende digitale moment', begon de koning zijn digitale boodschap.

'Maar vooral ook een toost op iedereen die Nederland op dit bijzondere, bizarre moment draaiende houdt', vervolgde hij. 'Niet alleen de zorgprofessionals; het zijn onze boeren die elke dag ons voedsel produceren, het is de logistiek die zorgt dat het in de winkels ligt, de vakkenvullers die elke dag zorgen dat we het ook kunnen kopen. Het is heel bijzonder hoe de schoonmakers zorgen dat alles gedesinfecteerd wordt, dat iedereen zijn werk kan doen. Er zijn zoveel mensen die Nederland dag in dag uit draaiende houden. Ook voor hun deze hele speciale toost. Dank jullie voor wat jullie doen.'

Daarna werd het glas geheven. 'En een hele fijne Koningsdag nog. Geniet van de zon en geniet van de dag', besloot de koning, die daarop online met Lang zal hij leven werd toegezongen door zijn familie.

Op hetzelfde moment was er ook in Katwijk een toostmoment voor de koning. 'Willem-Alexander, van harte gefeliciteerd. Hoera, hoera, hoera!'

Bijzondere boodschappen voor ouderen

Op initiatief van Oranjevereniging Sassenheim hebben inwoners van het dorp videoboodschappen ingesproken voor eenzame ouderen. Op een groot beeldscherm werden de berichten op Koningsdag op verschillende plekken in Sassenheim getoond. Het initiatief werd goed ontvangen: 'Geweldig, mijn kleinzoon was erbij', zegt een van de ouderen.

Koninklijk gezin videobelt door het land

Kinderdagverblijf bakt cupcakes voor de kinderen

De leidsters van kinderdagverblijf Kids and Carrots in Den Haag hebben Koningsdag gebruikt om weer even contact te hebben met de kinderen en hun ouders. De medewerkers hebben biologische en suikervrije cupcakes gebakken en die mochten de ouders op komen halen. 'Het was erg leuk om na al die weken de kinderen weer te zien', vertelt Geertje Wibbelink. 'En de kinderen waren ook erg enthousiast.'

Het kinderdagverblijf was voor de gelegenheid versierd met vlaggetjes en de kinderen en hun ouders moesten in speciale tijdvakken komen om er voor te zorgen dat het niet te druk werd en iedereen anderhalve meter afstand kon houden. 'Vandaag konden de kinderen even langs lopen tijdens hun wandeling in de buurt. Uiteraard staat veiligheid boven alles en hebben wij dit alles onder strikte regels gedaan. Hierdoor kunnen de kinderen alvast wennen aan ons en de omgeving en kunnen toch een klein beetje Koningsdag vieren in de anderhalve meter-samenleving. Het was heel onnatuurlijk om die afstand te moeten houden, zeker omdat wij zo gewend zijn om met ze te knuffelen', vertelt Wibbelink. 'Maar het is goed dat we de kinderen weer gezien hebben.'

Foto: Kinderdagverblijf Kids and Carrots

Koningin Máxima opent digitale kleedjesmarkt

Koningin Máxima heeft samen met haar dochters Amalia, Alexia en Ariane in Paleis Huis ten Bosch de opening verricht van de digitale kleedjesmarkt. Dat deden ze vanuit de 'DNA-kamer', zoals de Groene Salon nu ook wel bekendstaat. De wandversiering bestaat uit 60.000 baksteentjes die het DNA van het koningspaar en prinses Amalia vormen.

Op een foto die door het hof is verspreid, is te zien dat Alexia en Ariane een oranje lint van crêpepapier vasthouden en dat Máxima klaarstaat om het lint door te knippen. Prinses Amalia legt het tafereel met de tablet vast.

Koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane openen een digitale kleedjesmarkt. | Foto: RVD

Op de digitale kleedjesmarkt kunnen mensen ondanks de coronacrisis toch hun spulletjes verkopen. Dat gaat via een site van Marktplaats. Mensen kunnen een deel van hun opbrengst aan Stichting KiKa doneren voor onderzoek naar kinderkanker.

Lange rij voor banketbakker Alphen

Op meerdere plekken in de regio trekken mensen eropuit om een oranjetompouce bij de bakker in de wacht te slepen. In Alphen aan den Rijn staat er een rij van bijna 150 meter voor banketbakkerij Stevers. 'Nog nooit is het zo druk geweest op Koningsdag', zegt eigenaar Ard van den Berg.

Ook in Gouda is de oranje tompouce in trek. Daar slagen sommigen er al niet meer in om de tompoucen in de wacht te slepen.

Muzikale start van de dag

In het zonnetje, met z'n oranje stropdas, speelde Klaas Tigelaar, burgemeester van Leidschendam-Voorburg, maandagochtend in de tuin op zijn piano het Wilhelmus. Een muzikaal én vrolijk begin van de dag.

Burgemeester Gouda feliciteert koning

Burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda heeft koning Willem-Alexander gefeliciteerd met zijn 53e verjaardag. Dat heeft hij gedaan in een filmpje. 'Ik wens u, ondanks deze vreemde omstandigheden, een mooie dag toe. Een gelukkig, gezond en gezegend nieuw levensjaar. U had u deze dag vast anders voorgesteld, zoals wij allemaal.'

Verhoeve is ook voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, en richt daarom ook tot de vrijwilligers van de oranjeverenigingen. 'Overal in het land werkten zij hard aan een mooi feest voor hun gemeenschap. Ik vind het jammer dat hun inzet en creativiteit niet uitmondt in de vrolijke activiteiten die bij deze dag horen.'

Op het balkon van het stadhuis zongen de burgemeester en zijn vrouw Marja het Wilhelmus ter ere van Koningsdag. Ook werd tijdens het zingen de vlag gehesen.

Koning: 'Teleurstelling ook hier groot'

Koning Willem-Alexander heeft vanuit zijn woonpaleis Paleis Huis ten Bosch het land toegesproken. 'We hopen dat het de allerlaatste Koningsdag vanuit huis is', zei de koning. 'Ook hier vanuit huis was de teleurstelling groot. Natuurlijk hadden we liever met de familie in Maastricht geweest. Daar werd keihard gewerkt aan en bijzonder programma. Maar wat in het vat zit verzuurt niet', zei hij verder. 'Het coronavirus laat zich niet de les lezen. Hou dus vol, ook na deze Koningsdag. We doen het voor ons zelf maar ook voor de zwakkere in de samenleving.'

Helaas... Uitverkocht

In Katwijk was het maandagmorgen al vroeg druk bij bakkerij Den Dulk. De oranje tompouchen waren alleen zo erg in trek, dat bakker Teun al snel mensen moest teleurstellen. De tompouchen waren rond 9.30 uur uitverkocht. 'We hebben de hele nacht met acht man staan werken, maar het is zo'n bijzondere dag. Extra tompouchen maken, het is niet te doen', vertelt Teun op Radio West.

Drukte bij bakkerij Den Dulk in Katwijk | Foto: Willem van Zuilen/Omroep West

Ook in Leiden moesten mensen veel geduld hebben voor een oranjegebakje. Bij Banketbakkerij Jacobs aan de Nieuwe Rijn ontstond een rij die op een gegeven moment reikte tot aan de Breestraat.

Lang in de rij staan in Leiden | Foto: Mark Siera

Koning spreekt land toe

Voor het eerst sinds 2001 viert de koninklijke familie de nationale feestdag thuis. Door de coronacrisis worden alle festiviteiten online georganiseerd. Koning Willem-Alexander spreekt het land om 10.00 uur kort toe.

Willem-Alexander, Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane vieren Koningsdag nu thuis op Paleis Huis ten Bosch. Gedurende de dag deelt het koninklijk gezin beelden, onder meer via de televisie en sociale media en het platform koningsdagthuis.nl.

Warmste Koningsdag ooit, daarna regen

Nog niet eerder is het zo warm geweest op Koningsdag. In De Bilt steeg het kwik maandag rond 12.00 uur naar 18 graden en daarmee is het de warmste Koningsdag sinds de eerste editie in 2014. Na een zonnige Koningsdag komt er een einde aan de zeer droge periode. Vanaf dinsdag moeten we rekening houden met dagelijkse buien. De verwachting is dat er deze week tussen de 20 en 50 millimeter regen zal vallen, dat is meer dan in de afgelopen zes weken bij elkaar.

Alternatieve Koningsnacht

Ook Koningsnacht kon niet zoals gebruikelijk in de kroeg worden gevierd. In Den Haag werd daarom een pubquiz georganiseerd, om toch nog een feestje te kunnen vieren vanuit huis.