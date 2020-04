Liveblog Koningsdag: 'Hopelijk allerlaatste Koningsdag vanuit huis'

Burgemeester Gouda feliciteert koning

Burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda heeft koning Willem-Alexander gefeliciteerd met zijn 53e verjaardag. Dat heeft hij gedaan in een filmpje. 'Ik wens u, ondanks deze vreemde omstandigheden, een mooie dag toe. Een gelukkig, gezond en gezegend nieuw levensjaar. U had u deze dag vast anders voorgesteld, zoals wij allemaal.'

Verhoeve is ook voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, en richt daarom ook tot de vrijwilligers van de oranjeverenigingen. 'Overal in het land werkten zij hard aan een mooi feest voor hun gemeenschap. Ik vind het jammer dat hun inzet en creativiteit niet uitmondt in de vrolijke activiteiten die bij deze dag horen.'

Op het balkon van het stadhuis zongen de burgemeester en zijn vrouw Marja het Wilhelmus ter ere van Koningsdag. Ook werd tijdens het zingen de vlag gehesen.

Koning: 'Teleurstelling ook hier groot'

Koning Willem-Alexander heeft vanuit zijn woonpaleis Paleis Huis ten Bosch het land toegesproken. 'We hopen dat het de allerlaatste Koningsdag vanuit huis is', zei de koning. 'Ook hier vanuit huis was de teleurstelling groot. Natuurlijk hadden we liever met de familie in Maastricht geweest. Daar werd keihard gewerkt aan en bijzonder programma. Maar wat in het vat zit verzuurt niet', zei hij verder. 'Het coronavirus laat zich niet de les lezen. Hou dus vol, ook na deze Koningsdag. We doen het voor ons zelf maar ook voor de zwakkere in de samenleving.'

De hele toespraak van de koning zie je hieronder:

Helaas... Uitverkocht

In Katwijk was het maandagmorgen al vroeg druk bij bakkerij Den Dulk. De oranje tompouchen waren alleen zo erg in trek, dat bakker Teun al snel mensen moest teleurstellen. De tompouchen waren rond 9.30 uur uitverkocht. 'We hebben de hele nacht met acht man staan werken, maar het is zo'n bijzondere dag. Extra tompouchen maken, het is niet te doen', vertelt Teun op Radio West.

Drukte bij bakkerij Den Dulk in Katwijk | Foto: Willem van Zuilen/Omroep West

Ook in Leiden moesten mensen veel geduld hebben voor een oranjegebakje. Bij Banketbakkerij Jacobs aan de Nieuwe Rijn ontstond een rij die op een gegeven moment reikte tot aan de Breestraat.

Lang in de rij staan in Leiden | Foto: Mark Siera

Koning spreekt land toe

Voor het eerst sinds 2001 viert de koninklijke familie de nationale feestdag thuis. Door de coronacrisis worden alle festiviteiten online georganiseerd. Koning Willem-Alexander spreekt het land om 10.00 uur kort toe.

Willem-Alexander, Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane vieren Koningsdag nu thuis op Paleis Huis ten Bosch. Gedurende de dag deelt het koninklijk gezin beelden, onder meer via de televisie en sociale media en het platform koningsdagthuis.nl.

Warme Koningsdag, daarna regen

Koningsdag wordt dit jaar warmer dan de voorgaande 17 jaar. Het KNMI verwacht maandag temperaturen rond 20 graden en daarbij schijnt de zon flink. Als het in De Bilt warmer dan 17,7 graden wordt, dan is het officieel de warmste Koningsdag ooit. Na een zonnig Koningsdag komt er een einde aan de zeer droge periode. Vanaf dinsdag moeten we rekening houden met dagelijkse buien. De verwachting is dat er deze week tussen de 20 en 50 millimeter regen zal vallen, dat is meer dan in de afgelopen zes weken bij elkaar.

Alternatieve Koningsnacht

Ook Koningsnacht kon niet zoals gebruikelijk in de kroeg worden gevierd. In Den Haag werd daarom een pubquiz georganiseerd, om toch nog een feestje te kunnen vieren vanuit huis.