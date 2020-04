Na warmste Koningsdag ooit eindelijk regen en frisser

Na een zonnige Koningsdag komt er een einde aan de zeer droge periode. Vanaf dinsdag moeten we rekening houden met dagelijkse buien. De verwachting is dat er deze week tussen de 20 en 50 millimeter regen zal vallen, dat is meer dan in de afgelopen zes weken bij elkaar.

Tussen 14 maart en 27 april viel er in Nederland gemiddeld maar zes millimeter neerslag. Weeronline verwacht de meeste regen in het zuiden en oosten van Nederland. Dit zijn de regio's die het meeste last hebben van de droogte. De regen valt naar verwachting in enkele buien, mogelijk gepaard met onweer.

Met Koningsdag is er nog niets te merken van het mindere weer. Plaatselijk kan de temperatuur oplopen tot meer dan twintig graden. In De Bilt werd rond 12 uur een temperatuur van 18 graden gemeten. Hiermee is het de warmste Koningsdag ooit, want sinds de eerste editie in 2014 is het nooit zo warm geweest. Het is niet de warmste 27 april ooit, want in 2007 werd het 27,3 graden. De warmste Koninginnedag was op 30 april 1993, toen werd het 26,9 graden.

Licht wisselvallig

Vanaf dinsdag wordt het frisser, want met de regen gaat de temperatuur ook naar beneden. De rest van de week wordt het gemiddeld 15 graden. Komend weekend lijkt het weer zich wel wat te verbeteren.

Het KNMI meldt dat de buien dinsdag in het zuidwesten zullen beginnen. De wind draait dan naar het noordoosten en zal aan de kust krachtig zijn. Ook in de dagen erna is de kans op regen groot, waarbij dinsdag en donderdag de natste dagen lijken te worden. Het KNMI gaat er vanuit dat het weer de komende weken licht wisselvallig zal blijven, waarbij de temperaturen normaal zullen zijn voor de tijd van het jaar.