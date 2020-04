Stormloop op oranje tompoucen: 'Nog nooit zo druk geweest op Koningsdag'

Toch zag de banketbakkerij de grote vraag wel aankomen. 'We hadden er rekening mee gehouden. Zo hebben we dranghekken neergezet. Het unieke is dat we rekening moeten houden met de coronaregelgeving, dat is toch een extra handicap. En dan moeten we toch deze stroom mensen wegwerken', vertelt Van den Berg. De bakkerij heeft een ophaalpunt ingericht voor bestellingen, alle andere mensen staan in de meterslange rij.

'Alle andere bakkers zijn uitverkocht in Alphen. We hebben vandaag al duizenden tompoucen gebakken en we zijn met dertien man bezig om meer tompoucen te maken. Het is met zijn allen de knop om en gaan totdat het klaar is. Ik denk dat we tot 13.00 uur wel genoeg hebben, tot dan zijn we geopend', zegt de bakker. De wachtrij liep volgens Van den Berg op tot een half uur.

Compliment van de politie

Om het kwartier kijkt de bakker of zijn klanten zich in de rij wel aan de coronaregels houden. Om de 1,5 meter zijn ballonnen neergezet om de afstand af te dwingen. De rij werd uiteindelijk zo lang, dat de rij ver voorbij de ballonnenrij kwam. 'Ik kijk of mensen niet blijven hangen omdat het gezellig, dat is natuurlijk niet de bedoeling. De politie is langs geweest en heeft een groot compliment gegeven en die gingen gauw weer verder. We zijn er heel blij mee.'