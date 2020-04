Sophie (16) weer terug na acht weken op zee door coronacrisis: 'Wennen aan alle maatregelen'

Sophie reisde mee met Masterskip de Wylde Swan, een vaartocht door Caribisch gebied waarbij de leerlingen zeilen en les krijgen. Toen de groep begin maart vertrok was er nog geen sprake van strenge coronamaatregelen of anderhalve meter-samenleving. Toen echter steeds meer landen maatregelen troffen, waardoor de Wylde Swan niet meer overal kon aanmeren en vliegvelden op slot gingen, moest ook de terugreis per schip. Dat was spannend.

'De terugreis per boot was in principe het worst case scenario', vertelt Sophie. 'Niet iedereen was er dan ook even blij mee in het begin. Op zee is het verder ook saai. Maar we hebben de tijd gedood met spelletjes en wat feestjes.’ Het schoolwerk ging ondertussen gewoon door. De leerlingen hadden voor vijf weken aan lesmateriaal te doorploegen, al kwam daar de laatste paar weken een beetje de klad in. ‘Ik heb misschien wat in te halen straks, maar dat komt wel goed', aldus Sophie.

Bevoorraden bij Azoren

Doordat steeds meer havens in het Caribisch gebied de boot letterlijk afhielden, was het wel een klus de voorraad van het zeilschip aan te kunnen vullen. Dat lukte uiteindelijk. En bij de gebruikelijke tussenstop voor deze reizen bij de Azoren, een eilandengroep middenin de Atlantische Oceaan, kon diesel worden bijgetankt en brachten lokale winkeliers verse groenten en fruit. 'Omdat niemand van boord mocht. Maar we hadden dus gelukkig eten genoeg, er was uiteindelijk zelfs nog over.'

Zeilschip Wylde Swan | Foto: Sander Overgaag

Sophie blikt terug op een avontuur dat ze ondanks een aangepast verloop niet had willen missen. 'Ik vond het geweldig. Ik ben blij dat ik het heb gedaan. Het zeilen was ook erg leuk, het actief meedoen op zo’n schip.' Naast de 25 scholieren, afkomstig uit diverse plaatsen in Nederland, waren er 12 bemanningsleden en 3 docenten aan boord. 'Het was gewoon een fijne groep. De ervaren crew bleef rustig onder de omstandigheden, en dat had weer een positief effect op ons. Iedereen was super lief.'

Wennen aan maatregelen

Eenmaal weer met beide voeten op Nederlandse bodem ervaart Sophie de restricties ter bestrijding van het coronavirus als een behoorlijke overgang. 'Vrienden en vriendinnen hier zijn daar al even aan gewend en het is al wat soepeler inmiddels, maar ik viel er middenin. Dus voor mij voelt het wat strenger. Het is fijn om terug te zijn, maar wennen dat je niet mag knuffelen en zo.'

Intussen begint alles wat ze heeft meegemaakt tijdens de acht weken durende zeilreis langzaam in te dalen bij Sophie. Of ze het weer zou doen, zo'n zeilavontuur? 'Ja, maar dan wel met deze groep mensen.'

