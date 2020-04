Janneke en Casper wonen op 30 vierkante meter: 'Moeten ons op elkaar aanpassen'

Casper werkt met honden en vangt normaal gesproken honden op voor mensen die op reis gaan. Maar nu iedereen thuis is, staat dat werk stil. Het stel zegt dat het goed gaat ondanks dat ze de hele dag thuis zijn in hun kleine huisje in Den Hoorn, maar Casper heeft toch na een paar weken een tent gemaakt in de tuin.

'Onze relatie is goed, maar die willen we ook goed houden. Dus heb ik deze tent gemaakt. Hier kan ik studeren, lezen en soms val ik hier ook in slaap. Het is een fijne plek,' vertelt Casper vanuit zijn zelfgebouwde tent.

Tiny house van Casper en Janneke | Foto: Omroep West

Casper in zijn zelfgemaakt tent | Foto: Omroep West

'Ik vermaak me prima'

De negen tiny huisjes in Den Hoorn zijn stuk voor stuk door de bewoners zelf ontworpen. Nu iedereen zoveel thuis is, wordt elke vierkante meter goed benut. Even verderop woont Pim Kleisen in een nog kleiner huisje. 'Ik vermaak me prima in mijn huisje. Ik maak muziek, kijk tv, lees boeken en ga ook met slecht weer veel naar buiten,' vertelt hij vanaf de veranda van zijn vijftien vierkante meter grote - of kleine - huisje.

Tiny house van Pim | Foto: Omroep West

'Hier eet ik, hier slaap ik en hier kook ik.’ Pim kan voor een rondleiding gewoon blijven staan, alles in zijn huisje staat op een armlengte van elkaar af. ‘Ik werk in de kinderopvang en heb in mijn huisje een videoclip opgenomen voor de kinderen. Verder ga ik regelmatig langs de stort om te kijken of ik materiaal kan gebruiken voor mijn huisje.'