Koekhappen in de tuin en bingo met de buren, zo vierde de regio Koningsdag

Precies om 10.00 uur klonk het Wilhelmus aan de Nassaukade in Rijswijk. 'Wij wonen met vier muzikanten naast elkaar. Dus dan ga je aan de slag', zegt Wim Zweekhorst. 'Op gepaste afstand van elkaar speelden wij het Wilhelmus langs de Vliet voor de buren en voorbijgangers, die luisterden en meezongen. Na afloop hebben andere buren voor koffie en oranjebitter gezorgd. Kortom: Koningsdag ten top!'

Ook Ieke uit Den Haag speelde het Wilhelmus, op haar blokfluit.

In tuinen en straten worden oud-Hollandse spelletjes gedaan.

Ook Hille de Jong en haar kinderen vermaken zich in Delft met sjoelen, kloslopen, steltlopen, koekhappen en spijkerpoepen.

Foto: Hille de Jong

Foto: Hille de Jong

Woningsdag 2020 | Foto: Hille de Jong

Ton en Anita uit Delft zijn aan het koekhappen in de achtertuin.

Bij Josephine Heijnen in Voorburg werd er volop gespijkerpoept

Foto: Josephine Heijnen

Jolanda Bakker kwam tijdens haar rondje wandelen door de buurt in Zevenhuizen een mini-vrijmarkt tegen.

Foto: Jolanda Bakker

Wendy van Dijk uit Wateringen organiseerde een vrijmarkt in de tuin.

Foto: Wendy van Dijk

In de Van Egmondstraat op Scheveningen werden de buurtbewoners vermaakt met een straatbingo.

Foto: Richard Mulder

Foto: Richard Mulder

Foto: Richard Mulder

Foto: Richard Mulder

Julian (11) en Maxim (9) uit Den Haag hebben maandagochtend tompoucen bezorgd bij de buurtbewoners.

De leidsters van kinderdagverblijf Kids and Carrots in Den Haag hebben Koningsdag gebruikt om weer even contact te hebben met de kinderen en hun ouders. De medewerkers hebben biologische en suikervrije cupcakes gebakken en die mochten de ouders op komen halen. 'Het was erg leuk om na al die weken de kinderen weer te zien', vertelt Geertje Wibbelink. 'En de kinderen waren ook erg enthousiast.'

Het kinderdagverblijf was voor de gelegenheid versierd met vlaggetjes en de kinderen en hun ouders moesten in speciale tijdvakken komen om er voor te zorgen dat het niet te druk werd en iedereen anderhalve meter afstand kon houden. 'Vandaag konden de kinderen even langs lopen tijdens hun wandeling in de buurt. Uiteraard staat veiligheid boven alles en hebben wij dit alles onder strikte regels gedaan. Hierdoor kunnen de kinderen alvast wennen aan ons en de omgeving en kunnen toch een klein beetje Koningsdag vieren in de anderhalve meter-samenleving. Het was heel onnatuurlijk om die afstand te moeten houden, zeker omdat wij zo gewend zijn om met ze te knuffelen', vertelt Wibbelink. 'Maar het is goed dat we de kinderen weer gezien hebben.'

Foto: Kinderdagverblijf Kids and Carrots

Foto: Kinderdagverblijf Kids and Carrots

Foto: Kinderdagverblijf Kids and Carrots

Aan het eind van de middag brachten mensen een toost uit op de verjaardag van Willem-Alexander.

Foto: Richard Mulder

Foto: Richard Mulder