Coronavirus: 'Praat over je coronaspanning'

De belangrijkste punten van dit moment:

Het dodental is maandag met 43 gestegen naar 4518.

Er liggen op dit moment iets meer dan negenhonderd coronapatiënten op de intensive care.

In Den Haag zijn maandagavond en -nacht 14 boetes uitgedeeld vanwege overtreding van de coronavoorschriften.

Op het Plein in Den Haag demonstreerden mensen dinsdagmiddag tegen de coronavoorschriften.

'Stop de lockdown'-actie in Den Haag

Op het Plein bij het Haagse Binnenhof doen tientallen mensen dinsdagmiddag mee aan een demonstratie tegen de coronamaatregelen. De politie is aanwezig om een en ander te begeleiden, en zal ook handhaven op het niet opvolgen van de anderhalvemeter-afstandsregel.

Sneeuwstorm in Zoetermeer

Snowworld in Zoetermeer wil graag weer open en denkt dat te kunnen met de anderhalvemetersamenleving. Nu ze dicht zijn hebben ze alle oude sneeuw verwijderd en is Snowworld volgens Omroep West-verslaggever Maikel Coomans veranderd in 'Snowstorm'.

'Mensen die niet lekker in vel zitten, moeten weten dat ze niet alleen zijn'

De coronacrisis brengt veel spanningen met zich mee. Daarom begint de overheid dinsdag een nieuwe campagne. 'Somber of gespannen door het coronavirus? Praat erover', is de boodschap, die via Instagram, Facebook, Twitter en de radio wordt verspreid. 'Mensen die meer last hebben van psychische klachten, of die niet lekker in hun vel zitten in deze periode, moeten weten dat ze niet alleen zijn', aldus staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Hij roept mensen op 'om echt naar de huisarts te gaan als ze hulp nodig hebben'.

113 Zelfmoordpreventie bereidt zich voor op toename hulpvragen

Het aantal dagelijkse gesprekken bij 113 Zelfmoordpreventie ligt nog nagenoeg gelijk, maar de stichting bereidt zich voor op een toename van de hulpvragen door de coronacrisis. 'We houden rekening met een toename en zijn bezig onze bezetting op te schalen', zegt een woordvoerster. De crisislijn krijgt met zo'n 250 gesprekken per dag nu vooral veel vragen van mensen die thuis zitten en niet bij een hulpverlener terecht kunnen of coronagerelateerde vragen.

De meldingen gaan twee kanten op. Mensen maken zich zorgen over het coronavirus, maar er zijn ook mensen die aangeven dat ze eerst met zelfmoordgedachten bezig waren en nu alleen maar met het coronavirus bezig zijn.

ADO-voetballers mogen weer trainen

De voetballers van ADO Den Haag kunnen de voetbalschoenen weer aantrekken. Onder strikte voorwaarden van de KNVB mag er weer getraind worden. Belangrijkste punt is dat de club de hygiënemaatregelen van het RIVM in acht neemt. ADO gaat nu bekijken hoe de trainingen kunnen worden ingericht.

'Iedere leerling heeft computer en internet nodig'

Iedere scholier moet in de toekomst over een computer en een internetverbinding kunnen beschikken. Die aanbeveling doet de PO-Raad, de organisatie van schoolbesturen in het basis- en speciaal onderwijs, aan de Tweede Kamer. 'Door de coronacrisis werd duidelijk dat lang niet alle leerlingen de beschikking hadden over een geschikte computer en internetverbinding', schrijft de PO-Raad. 'Voor onderwijs op afstand zijn beide natuurlijk een voorwaarde, maar het helpt ook enorm bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden.'

KHN Noordwijk vraagt versoepeling maatregelen

Stephan Stokkermans van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Noordwijk vraagt de Veiligheidsregio Hollands-Midden in aanloop naar de vergadering van dinsdagavond of verhuurders van verblijfsaccommodatie - die hard getroffen zijn door de coronamaatregelen - of zij chalets en bungalows weer zouden mogen verhuren. 'Immers in de gehele regio mogen hotels wel kamers verhuren. Daarnaast zijn er tal van veiligheidsregio's en daarmee meerdere gemeentes waar verhuur toegestaan wordt.'

Daarnaast vragen Noordwijkse strandpaviljoenhouders zich af of het mogelijk is de verhuur van de strandbedjes weer op te starten. Daarbij doen zij de suggestie om de strandbedden alleen aan Noordwijkers of gasten van Noordwijkse verblijfsaccommodaties te verhuren om hiermee de aantrekkingskracht voor dagrecreatie van buiten Noordwijk te ontmoedigen.

Streep door beurs Plantarium: 'Het is niet verantwoord en niet haalbaar'

De beurs Plantarium in Boskoop gaat dit jaar niet door. Aanleiding is de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Om de sierteeltsector toch een helpende hand te bieden, wordt nu ingezet op digitale interactie. Doel van de beurs is het bevorderen van de handel in sierteeltproducten.

Studenten redelijk positief over afstandsonderwijs

Van de studenten die meededen aan een enquête van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), is de meerderheid tevreden. Twee derde van de ondervraagden noemt de toegankelijkheid van het onderwijs goed.

Drukte IKEA bij heropening

Bij de heropening van de Nederlandse winkels van woonwinkelreus IKEA ontstonden dinsdagochtend rond openingstijd flinke rijen voor de deuren. Onder meer in Delft. Maar daarna losten de rijen volgens een woordvoerster vrij snel op. De IKEA-winkels sloten vanwege het rondwarende coronavirus op eigen initiatief op 17 maart de deuren om de gezondheid en veiligheid van medewerkers en klanten te verzekeren.

Klanten bij de heropende IKEA in Delft. I Foto: Omroep West

Winkelen is nu toegestaan met maximaal twee personen tegelijk. Daarnaast wordt het aantal komende en vertrekkend bezoekers nauwlettend in de gaten gehouden. Volgens de woordvoerster gedragen klanten zich netjes en houden ze zich aan de maatregelen. Het is volgens haar wel minder druk in de winkel dan normaal.

Een rij voor de ingang van de IKEA in Delft. I Foto: Omroep West

'Naleven coronavoorschriften steeds moeilijker'

Nederlanders vinden het steeds moeilijker om zich aan de coronavoorschriften te houden, zoals hoesten en niezen in de elleboog en anderhalve meter afstand houden. Toch blijft een meerderheid bereid zich hiernaar te voegen. Dat meldt adviesbureau Citisens op basis van een eigen onderzoek. De helft van de Nederlanders vindt het volgens de onderzoekers steeds moeilijker om zich aan de maatregelen te houden. Drie weken geleden leefde dit sentiment nog bij slechts twee op de tien mensen.

Coronacrisis zorgt voor verbinding binnen bedrijven

Met alle zorgen en onzekerheden die de coronacrisis voor MKB-bedrijven teweegbrengt, lijkt – als tegenbeweging wellicht – dat de onderlinge verbinding en saamhorigheid binnen MKB-bedrijven toeneemt. Dat is een belangrijke bevinding in de nieuwste editie van de MKB coronamonitor van Motivaction en MKB Servicedesk. Werknemers nemen hun verantwoordelijkheid en zetten de schouders eronder.

'Positie jongeren op arbeidsmarkt verslechtert door coronacrisis'

De positie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt door de coronacrisis steeds nijpender. Daarvoor waarschuwen de jongerenorganisaties van vakbonden VCP, CNV en FNV. Ze willen dat het kabinet extra maatregelen treft. Voor het uitbreken van de crisis hadden jongeren het volgens de bonden al niet makkelijk, doordat het lang duurde voor ze een vast inkomen hebben en door zaken als prestatiedruk. Door massaal banenverlies is hun situatie nu verder verslechterd.

Museon-tentoonstelling ‘Getekend’ online te zien

Het Haagse museum Museon, dat vanwege de coronamaatregelen tijdelijk is gesloten, maakt de tentoonstelling 'Getekend' - met persoonlijke verhalen over de Japanse bezetting van Nederlands-Indië - online toegankelijk. Wekelijks komen nieuwe tekeningen en voorwerpen beschikbaar op Museon.nl en kunnen bijbehorende verhalen beluisterd worden.

De tentoonstelling 'Getekend' verbindt unieke tekeningen en voorwerpen met fragmenten uit dagboeken, brieven en memoires. Daarnaast toont de tentoonstelling unieke voorwerpen zoals een biels van de Birma-spoorlijn, een kampjurk, een in gevangenschap gemaakte viool en de pet en regenjas van krijgsgevangene Kees van Houten, die in Nagasaki op 9 april 1945 de atoombomaanval meemaakte.

Corona-overbruggingslening

Startup, scale-up of innovatieve MKB'er en heb je financiering nodig in verband met Covid19? De criteria voor de corona-overbruggingslening zijn bekend.

'Complimenten over verloop Koningsdag'

De Veiligheidsregio Hollands Midden blikt tevreden terug op Koningsdag: 'Op deze regenachtige ochtend kunnen we tevreden en trots terugkijken op een Koningsdag die door de overgrote meerderheid verstandig en veilig is gevierd. Geen overvolle oranje straten, maar kleine groepjes mensen die er tóch vrolijk het beste van maakten. Super! Complimenten!'

Alternatief Wilhelmus

Burgemeester Christiaan van de Kamp van Bodegraven-Reeuwijk twittert een alternatief volkslied in deze coronatijd.

Ruim twee miljoen kijkers op piekmoment Koningsdag

Hoewel de koninklijke familie Koningsdag vanwege de uitbraak van het coronavirus anders heeft gevierd dan gebruikelijk, hebben maandag miljoenen mensen de dag op televisie gevolgd. Het spelen van het Wilhelmus, de toespraak van koning Willem-Alexander vanuit paleis Huis ten Bosch en de opening van de digitale kleedjesmarkt door koningin Máxima en haar dochters, werden maandagochtend door 2,2 miljoen mensen gezien, blijkt uit cijfers van stichting Kijkonderzoek (SKO).

MBO Raad: verleng basisbeurs voor omscholing student vanwege corona

Voor mbo'ers die zich na hun studie willen laten omscholen, zou een basisbeurs beschikbaar moeten blijven. Met zo'n tegemoetkoming kunnen ze er voor kiezen een opleiding met betere carrièreperspectieven te volgen nu de arbeidsmarkt zo veranderd is door de coronacrisis. Dat bepleit de MBO Raad. De MBO Raad is ook druk bezig met de eventuele heropening van de mbo’s. Praktijklessen die niet op afstand kunnen plaatsvinden, krijgen daarbij voorrang.

Winkeleigenaren betalen massaal geen huur

Grofweg zeventig procent van de winkels en horecazaken heeft de huur van april nog niet overgemaakt. Dat meldt BNR Nieuwsradio na navraag bij twee grote vastgoedadviseurs. Ook verhuurders vrezen hierdoor in de problemen te komen. Eerder riepen de koepels van vastgoedbeleggers en verhuurders op om de huren voor winkeliers deels of volledig op te schorten. 'Er is afgesproken dat per huurder wordt bekeken in hoeverre hij aan de huurverplichting kan voldoen', zegt Jordy Diepeveen van vastgoedadviseur Savills tegen BNR. Een huurder zou dan naar rato betalen. 'Maar de cijfers laten een heel ander beeld zien: er wordt bijna helemaal niet meer betaald. Dat is niet met elkaar te rijmen.'

‘Hulplijn’ beantwoordt coronavragen van jongeren

Waarom is die anderhalve meter afstand zo belangrijk? Zijn voorwerpen eigenlijk ook besmettelijk? Kun je besmetting voorkomen door langer te douchen? Sjaak de Gouw, landelijk portefeuillehouder voor infectieziektebestrijding bij de GGD, gaat komende weken in een videoboodschap allerlei vragen beantwoorden over het coronavirus. De ‘hulplijn’ is een initiatief van de campagne #slimmerchillen. Heb jij ook vragen aan Sjaak de Gouw? Stuur die vragen dan naar info@slimmerchillen.nl. Wie weet krijg jij dan antwoord in een volgende videoboodschap.

Huisfeestje in coronatijd...

Het blijkt voor sommige mensen moeilijk om zich te houden aan de coronavoorschriften. Dat bleek in de nacht van maandag op dinsdag wel weer in het Zeeheldenkwartier in Den Haag. Om 2.00 uur zagen agenten dat er een huisfeestje aan de gang was in de Westbaenstraat. 'Toen collega's ter plaatse waren, werd de deur voor hun neus dichtgegooid', laat een wijkagent weten. Toen ze uiteindelijk binnenkwamen, bleken binnen zeven volwassenen aanwezig te zijn. Zij kregen allemaal een bekeuring van 390 euro.

Zeven processen-verbaal van zo'n vierhonderd euro

De politie heeft maandag ook zeven processen-verbaal uitgedeeld aan mensen die samenschoolden bij een tankstation aan de Ypenburgse Stationsweg in Den Haag. Zij trokken zich niets aan van de coronavoorschriften om niet met meer dan twee bij elkaar te komen en voldoende afstand te houden. 'Hierop werd door ons gehandhaafd', laat een agent weten. 'Er werden zeven processen-verbaal van vierhonderd euro uitgedeeld en de mensen werd gevorderd te vertrekken.'

Elf beursfondsen korten salaris van top vanwege 'coronavirus'

Een oproep van de Nederlandse pensioenfondsen en andere grote beleggers aan de top van bedrijven om hun salaris te korten als ze staatssteun ontvangen, is niet aan dovemansoren gericht, meldt het FD. Inmiddels zijn er elf beursgenoteerde bedrijven waarvan de top het eigen salaris tijdelijk heeft gekort. De manier waarop verschilt, zowel qua hoogte van de korting als de looptijd.

IKEA opent deuren van zijn winkels weer

Woonwinkelreus IKEA gooit dinsdag de deuren van zijn Nederlandse winkels weer open. De IKEA-winkels sloten vanwege het rondwarende coronavirus op eigen initiatief op 17 maart de deuren om de gezondheid en veiligheid van medewerkers en klanten te verzekeren.

Iets lekkers van PI Alphen

De leiding van de PI in Alphen aan den Rijn greep Koningsdag aan om de zogenoemde ketenpartners te bedanken voor hun inspanningen en te verrassen met iets lekkers.