Coronavirus: 'winkeleigenaren betalen massaal geen huur', IKEA weer open

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het publieke leven voor een groot deel stil. Tienduizenden cafés, sportclubs en andere voorzieningen zijn tot zeker 20 mei gesloten en miljoenen mensen zitten daardoor thuis.

De belangrijkste punten van dit moment:

Het dodental is maandag met 43 gestegen naar 4518.

Er liggen op dit moment iets meer dan negenhonderd coronapatiënten op de intensive care

Veiligheidsregio's zijn tevreden over viering Koningsdag.

Corona-overbruggingslening

Startup, scale-up of innovatieve MKB'er en heb je financiering nodig in verband met Covid19? De criteria voor de corona-overbruggingslening zijn bekend.

'Complimenten over verloop Koningsdag'

De Veiligheidsregio Hollands Midden blikt tevreden terug op Koningsdag: 'Op deze regenachtige ochtend kunnen we tevreden en trots terugkijken op een Koningsdag die door de overgrote meerderheid verstandig en veilig is gevierd. Geen overvolle oranje straten, maar kleine groepjes mensen die er tóch vrolijk het beste van maakten. Super! Complimenten!'

Alternatief Wilhelmus

Burgemeester Christiaan van de Kamp van Bodegraven-Reeuwijk twittert een alternatief volkslied in deze coronatijd.

Ruim twee miljoen kijkers op piekmoment Koningsdag

Hoewel de koninklijke familie Koningsdag vanwege de uitbraak van het coronavirus anders heeft gevierd dan gebruikelijk, hebben maandag miljoenen mensen de dag op televisie gevolgd. Het spelen van het Wilhelmus, de toespraak van koning Willem-Alexander vanuit paleis Huis ten Bosch en de opening van de digitale kleedjesmarkt door koningin Máxima en haar dochters, werden maandagochtend door 2,2 miljoen mensen gezien, blijkt uit cijfers van stichting Kijkonderzoek (SKO).

MBO Raad: verleng basisbeurs voor omscholing student vanwege corona

Voor mbo'ers die zich na hun studie willen laten omscholen, zou een basisbeurs beschikbaar moeten blijven. Met zo'n tegemoetkoming kunnen ze er voor kiezen een opleiding met betere carrièreperspectieven te volgen nu de arbeidsmarkt zo veranderd is door de coronacrisis. Dat bepleit de MBO Raad. De MBO Raad is ook druk bezig met de eventuele heropening van de mbo’s. Praktijklessen die niet op afstand kunnen plaatsvinden, krijgen daarbij voorrang.

Winkeleigenaren betalen massaal geen huur

Grofweg zeventig procent van de winkels en horecazaken heeft de huur van april nog niet overgemaakt. Dat meldt BNR Nieuwsradio na navraag bij twee grote vastgoedadviseurs. Ook verhuurders vrezen hierdoor in de problemen te komen. Eerder riepen de koepels van vastgoedbeleggers en verhuurders op om de huren voor winkeliers deels of volledig op te schorten. 'Er is afgesproken dat per huurder wordt bekeken in hoeverre hij aan de huurverplichting kan voldoen', zegt Jordy Diepeveen van vastgoedadviseur Savills tegen BNR. Een huurder zou dan naar rato betalen. 'Maar de cijfers laten een heel ander beeld zien: er wordt bijna helemaal niet meer betaald. Dat is niet met elkaar te rijmen.'

‘Hulplijn’ beantwoordt coronavragen van jongeren

Waarom is die anderhalve meter afstand zo belangrijk? Zijn voorwerpen eigenlijk ook besmettelijk? Kun je besmetting voorkomen door langer te douchen? Sjaak de Gouw, landelijk portefeuillehouder voor infectieziektebestrijding bij de GGD, gaat komende weken in een videoboodschap allerlei vragen beantwoorden over het coronavirus. De ‘hulplijn’ is een initiatief van de campagne #slimmerchillen. Heb jij ook vragen aan Sjaak de Gouw? Stuur die vragen dan naar info@slimmerchillen.nl. Wie weet krijg jij dan antwoord in een volgende videoboodschap.

Huisfeestje in coronatijd...

Het blijkt voor sommige mensen moeilijk om zich te houden aan de coronavoorschriften. Dat bleek in de nacht van maandag op dinsdag wel weer in het Zeeheldenkwartier in Den Haag. Om 2.00 uur zagen agenten dat er een huisfeestje aan de gang was in de Westbaenstraat. 'Toen collega's ter plaatse waren, werd de deur voor hun neus dichtgegooid', laat een wijkagent weten. Toen ze uiteindelijk binnenkwamen, bleken binnen zeven volwassenen aanwezig te zijn. Zij kregen allemaal een bekeuring van 390 euro.

Zeven processen-verbaal van zo'n vierhonderd euro

De politie heeft maandag ook zeven processen-verbaal uitgedeeld aan mensen die samenschoolden bij een tankstation aan de Ypenburgse Stationsweg in Den Haag. Zij trokken zich niets aan van de coronavoorschriften om niet met meer dan twee bij elkaar te komen en voldoende afstand te houden. 'Hierop werd door ons gehandhaafd', laat een agent weten. 'Er werden zeven processen-verbaal van vierhonderd euro uitgedeeld en de mensen werd gevorderd te vertrekken.'

Elf beursfondsen korten salaris van top vanwege 'coronavirus'

Een oproep van de Nederlandse pensioenfondsen en andere grote beleggers aan de top van bedrijven om hun salaris te korten als ze staatssteun ontvangen, is niet aan dovemansoren gericht, meldt het FD. Inmiddels zijn er elf beursgenoteerde bedrijven waarvan de top het eigen salaris tijdelijk heeft gekort. De manier waarop verschilt, zowel qua hoogte van de korting als de looptijd.

'Groot deel kinderen dat zoek is uit migrantenfamilie'

Een groot gedeelte van de zevenduizend kinderen die sinds de coronacrisis ’zoek’ zijn en met wie scholen geen contact hebben gehad, heeft volgens onderzoeker Hans Bellaart van Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) een migratieachtergrond. Dat schrijft De Telegraaf. Vooral gezinnen met meervoudige problematiek worden hard geraakt.

IKEA opent deuren van zijn winkels weer

Woonwinkelreus IKEA gooit dinsdag de deuren van zijn Nederlandse winkels weer open. De IKEA-winkels sloten vanwege het rondwarende coronavirus op eigen initiatief op 17 maart de deuren om de gezondheid en veiligheid van medewerkers en klanten te verzekeren.

Iets lekkers van PI Alphen

De leiding van de PI in Alphen aan den Rijn greep Koningsdag aan om de zogenoemde ketenpartners te bedanken voor hun inspanningen en te verrassen met iets lekkers.