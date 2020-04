Spelers ADO Den Haag mogen weer gaan trainen

De voetballers van ADO Den Haag kunnen de voetbalschoenen weer aantrekken. Onder strikte voorwaarden van de KNVB mag er weer getraind worden. Belangrijkste punt is dat de Haagse club de hygiƫnemaatregelen van het RIVM in acht neemt. ADO gaat nu kijken hoe de trainingen kunnen worden ingericht.

Ondanks dat de competitie is afgelopen, gaat de Haagse club toch trainen. Dit doet de club onder andere om de conditie van de spelers op orde te houden. Wellicht is dat de eerste paar keer nog zonder trainer Alan Pardew. De Brit zit momenteel in Engeland, maar is aan het kijken hoe hij naar Nederland kan komen om leiding aan de trainingen te geven.

De trainingen moeten aan een aantal strenge voorwaarden voldoen. Zo mogen er maximaal zes spelers en twee trainers per keer op het veld staan. Mocht alles goed gaan, dan kan het aantal mensen op de training worden uitgebreid. Dit wordt per week afgewogen.

Klachtenvrije spelers

Daarnaast mogen alleen klachtenvrije spelers en stafleden aanwezig zijn in het Cars Jeans Stadion. Tijdens de training moet er anderhalve meter afstand worden gehouden. Dit geldt uiteraard voor, tijdens en na de trainingen. Een ander logisch maar opvallend detail is dat er niet mag worden gespuugd op het veld of de neus worden gesnoten tijdens de training.

Één iemand van ADO moet toezien op het ordelijke verloop van de ingestelde maatregelen. Het is nog onbekend wie door de Haagse club naar voren is geschoven. Ook mag er maar een beperkte groep mensen naar het Cars Jeans Stadion komen. Dit is afhankelijk van de grootte van de groep spelers die komt trainen. De KNVB wil dat er op en rond het trainingsveld maximaal, twee fysiotherapeuten, één arts en één facilitair medewerker aanwezig zijn.

Individueel trainen

Sommige spelers trainden al individueel in het Cars Jeans Stadion. Maar dit waren spelers die aan het herstellen waren van blessures.

