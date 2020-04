Haagse straatdokter verbijsterd over 'coronadorp' voor daklozen bij ADO-stadion

Starmans is samen met een collega de straatdokter van Den Haag. Dat betekent dat daklozen die medische zorg nodig hebben naar zijn praktijk in Gezondheidscentrum Vaillantplein in Transvaal worden doorverwezen.

Toen het coronavirus uitbrak is hij aan de slag gegaan om opvang te regelen voor daklozen die vanwege coronaverschijnselen in quarantaine moeten. Mensen die een eigen woning hebben kunnen gewoon thuis blijven, maar voor daklozen is dat niet mogelijk.

Aankomst eerste container

Maar wat schetst zijn verbazing: vorige week hoorde hij dat er op het parkeerterrein van ADO Den Haag de komende weken een containerdorp wordt opgebouwd voor maximaal vijftig daklozen die coronaklachten hebben. Afgelopen woensdag waren wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) en de Kessler Stichting aanwezig bij de aankomst van de eerste container.

Bij het ADO stadion komt de eerste container aan van het coronadorp voor daklozen Foto: Omroep West

Starmans is woest. 'Wij zijn in goed overleg met de GGD al weken bezig met het inrichten van een corona-unit voor daklozen op de opvanglocatie van de Kessler Stichting aan de De la Reyweg', zegt hij. 'Die was al kant en klaar, met verplegend personeel en al. Maar nu heeft de politiek in zijn onmetelijke wijsheid ineens besloten om deze ziekenboeg te verplaatsten naar het stadion van ADO. Dat is geheel buiten ons om gegaan en we zijn niet geïnformeerd. We moesten het uit de media vernemen.'

Praktisch onmogelijk

Het ADO-stadion is veel te ver weg voor Starmans en zijn collega. 'Nu komen daklozen die zorg nodig hebben bij ons langs op de praktijk en de opvanglocatie aan de De la Reyweg is om de hoek. Het ADO stadion is veel te ver. Ik heb direct aan de gemeente laten weten dat wij daar geen zorg kunnen verlenen. Niet omdat we niet willen, maar omdat het praktisch onmogelijk voor ons is om daar te komen. En ook voor de daklozen is die locatie te ver, want er gaat nauwelijks openbaar vervoer naar toe. Bovendien is het coronadorp pas over drie weken klaar. Dat duurt veel te lang want de crisis is nu.'

Starmans denkt dat de overweging om de ziekenboeg te verhuizen een politieke afweging is geweest. De wethouder zit met de overlast rond hotels op Scheveningen in zijn maag. Vanwege de coronamaatregelen en de RIVM-richtlijnen is de daklozenopvang verspreid over de stad. Een deel van de daklozen is in Scheveningse hotels ondergebracht en veroorzaakt volgens omwonenden overlast. Door de ziekenboeg van de De la Reyweg naar het ADO-stadion te verplaatsen, kunnen de daklozen de hotels uit en terug naar de De la Reyweg.

Kwetsbare groep

Starmans: 'Ik heb geen verstand van overlast. Mijn perspectief zijn de daklozen en de gezondheid van mensen. Het gaat om een kwetsbare groep mensen met een groot potentieel gevaar voor de volksgezondheid in de stad. Als er veel coronabesmettingen in deze groep zijn, dan heb je een enorm risico. Dan zeg ik: deze mensen hebben goede zorg nodig.'

Volgens de gemeente Den Haag worden de straatdokters wel degelijk betrokken bij de verdere ontwikkelingen. 'In korte tijd zijn veel beslissingen genomen om de zorglocatie tot stand te brengen', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'De GGD is met de straatartsen in gesprek over de verdere inrichting van het medisch toezicht.'