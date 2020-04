Voorschotenaar (44) vast vanwege drugslab: 'Afgevoerd in Breaking Badoverall'

De man die maandag door de politie in een drugslab in Voorschoten werd aangehouden is een 44-jarige Voorschotenaar. De politie viel maandagmiddag het pand binnen op een industrieterrein aan de Leidseweg en trof daar een werkend drugslab aan. Een omwonende zag hoe de man door een zwaarbewapend arrestatieteam werd afgevoerd in een 'Breaking Badoverall', vertelt zij dinsdag.

De politie kwam het lab op het spoor na klachten over een 'zure karnemelklucht' die er sinds enkele weken rond het terrein hing. Een omwonende vertelt dat er sinds twee maanden ineens een pijp van een afzuiger op het pand was gebouwd.

De verdachte die is opgepakt, is een bekend gezicht op het kleine industrieterrein, waar niet meer dan een hand vol bedrijven zit. Volgens buren en omwonenden is het een aardige man met een grote hond. Hij zou al zo'n zeven of acht jaar een pand huren op het terrein en er in het verleden aan auto's hebben gesleuteld. 'Maar dat deed hij al een jaar of twee niet meer', vertelt een man die ook een bedrijf heeft op het terrein.

'Het moest mancave worden'

Sinds een maand zouden bekenden van de verdachte een pand in hetzelfde rijtje zijn gaan huren: 'Het moest een mancave worden', vertelt een omwonende. Hij werd maandag gebeld dat er een inval was. Zelf had hij nooit wat gemerkt van het drugslaboratorium in het pand.

Ook een ander vertelt dat ze dit nooit verwacht had. Veel buren zijn achteraf opgelucht dat het laboratorium weg is. 'Je gaat nu pas nadenken: hoe dicht stond het wel niet bij je huis en wat stond er allemaal binnen?'

Blauwe vaten

Specialisten van de politie zijn maandag de hele avond bezig geweest om het drugslab leeg te halen. 'Alles werd in vrachtwagens geladen', vertelt een man die ook een bedrijf op het terrein heeft. Hij heeft een foto gemaakt waarop de bekende blauwe vaten te zien zijn. De stoffen in uit het laboratorium worden verder onderzocht Het lab zelf wordt vernietigd.

LEES OOK: Drugslab opgerold in Voorschoten, verdachte aangehouden