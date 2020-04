Dijkinspecteurs van Hoogheemraadschap van Delfland beginnen met inspectie

Normaal wordt een inspectie gedaan door twee inspecteurs tegelijk. Éen loopt onderaan de dijk en één bovenop de dijk. Nu in coronatijd moet Oscar alleen lopen en zal hij zo'n vijf kilometer dijk per dag controleren.

Met een prikstok worden scheuren en gaten bekeken |Foto: Omroep West

Met een prikstok prikt Oscar al lopend in de dijk en bekijkt de scheuren en gaten die hij onderweg tegenkomt. 'Alles wat we tegenkomen zetten we in een app. We maken hier ook foto's van zodat we goed kunnen bijhouden of een scheur groter geworden is. Een oppervlakkige scheur is niet gevaarlijk of zorgelijk, maar we willen monitoren of dit soort scheuren niet groter worden. Door alles goed bij te houden kunnen we op tijd reparaties uitvoeren aan de dijken.'

'Droge periodes zijn er elk jaar wel, maar meestal niet zo vroeg in het jaar'

Ook wordt de droogte van de dijk aan de binnenkant gemeten. Via een aantal rode pilaren wordt het bodemvocht en grondwater gedurende een bepaalde periode gemeten. Deze gegevens worden door de TU Delft onderzocht en geanalyseerd.

'Een droge periode kennen we elk jaar wel, maar nu is het wel erg vroeg in het jaar. De zomer moet nog beginnen. Vandaar dat we goed in kaart willen brengen hoe het met de dijken gesteld is,' vertelt van Dam.