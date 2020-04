Directeur Kunstmuseum Den Haag: 'Beangstigend dat er eigenlijk geen reddingsplan is'

In het Omroep West-programma 'Eruit op de Buis' brengen we deze week een bezoek aan het Kunstmuseum in Den Haag. Sinds minister-president Mark Rutte op 12 maart liet weten dat evenementen met meer dan honderd bezoekers verboden zijn, is het museum gesloten. 'Ik ben heel blij dat er binnen het museum weinig mensen ziek zijn geworden, dat er eigenlijk geen persoonlijke drama's bij ons zijn', vertelt Tempel. 'Maar dat het museum al zo lang dicht is, is ongelofelijk triest.'

'Het is alsof de tijd in één klap stil is gezet. Tentoonstellingen die in opbouw waren zijn opeens stilgelegd. Er staan nog platen voor de vitrages, het is treurig', gaat Tempel verder. 'Zo hadden we een tentoonstelling van Lucassen, een Nederlandse kunstenaar die 81 jaar oud is en onwijs uitkeek naar zijn expositie. Uiteindelijk is de tentoonstelling maar twee weken te zien geweest, toen gingen we dicht. Er waren nog niet eens recensies over verschenen... Het is heel pijnlijk allemaal.'

Bekijk hier een voorproefje van de rondleiding door Kunstmuseum Den Haag in 'Eruit op de Buis':

'Er is geen reddingsplan'

Bovendien vindt Tempel het absurd dat er financieel gezien nog steeds geen reddingsplan is. 'Minister van cultuur Ingrid van Engelshoven heeft dan wel gezegd dat er 300 miljoen euro extra komt voor de cultuursector, maar daar hebben we niet veel aan', zegt Tempel stellig. 'Dat geld gaat namelijk vooral naar de podiumkunsten en rijksmusea. De stedelijke musea profiteren hier nauwelijks van, terwijl dat nu juist de grootste groep betreft.'

'Nederland is een museumland bij uitstek, er is bijna geen land ter wereld waar relatief gezien zoveel goede musea zijn', gaat Tempel verder. 'Dat er veel geld gaat naar KLM en Schiphol weten we allemaal wel, maar een reddingsplan voor de stedelijke musea is er gewoon niet. Terwijl daar zoveel landelijke kunst en geschiedenis te vinden is. Dat vind ik beangstigend.'

Heropening in anderhalve meter-samenleving

Het is volgens Tempel daarom roeien met de riemen die ze hebben en er wordt al een beetje vooruitgekeken naar de heropening. 'We hopen dat we in juni weer open kunnen. Dat is niet alleen belangrijk voor het museum, maar vooral ook voor het publiek dat zich dan weer kan vermaken en verblijden met de kunst.'

Kunstmuseum Den Haag | Foto: Mounir Raji

'Men is daar namelijk aan toe. Dat merk ik aan de reacties op social media en aan de spontane donaties die we krijgen. Soms kom ik zelfs mensen tegen die een rondje om het museum lopen, zodat ze in ieder geval nog naar het prachtige gebouw kunnen kijken.' Het Kunstmuseum doet er daarom alles aan om een heropening in goede banen te leiden. Er zijn verschillende routes door het gebouw gemaakt, er is rekening gehouden met eenrichtingsverkeer en is er wat bedacht om de anderhalve meter afstand ook bij de ticketverkoop te waarborgen.

'Als een wandeling door het bos'

'Het was nog een behoorlijke klus om het parcours uit te stippelen', vertelt Tempel. 'Ons museum is namelijk gevestigd in een van de mooiste gebouwen van Nederland en dat moet terugkomen in het parcours. Berlage (de architect van het gebouw, red.) wilde dat een wandeling door het museum als een wandeling door het bos zou zijn. Een gevoel van dwalen, met verschillende lichtinval en wisselende indrukken. Daar zijn we naar op zoek gegaan en ik denk dat dat aardig gelukt is.'

