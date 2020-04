Ileen spreekt tijdens kinderherdenking: 'Toen ik in Syrië was, was het altijd oorlog'

Tienjarige Ileen speecht tijdens kinderherdenking Madurodam: 'In Syrië was het altijd oorlog'

'Toen ik in Syrië was, was het altijd oorlog', zegt de tienjarige Ileen terwijl ze door Madurodam loopt. 'Een gedeelte van ons huis was weg, daar was een bom afgegaan. We konden niet buiten spelen. Niet naar school. In de oorlog was het net als met corona. Je moet altijd thuisblijven.' Het zijn zomaar wat flarden uit het leven van de pas tienjarige Ileen. Bij die vreselijke herinneringen zal ze stilstaan op 4 mei tijdens de Nationale Kinderherdenking in Madurodam.

Drie jaar geleden vluchtte Ileen met haar familie uit het Aziatische land. Haar vader was daar niet bij. 'Een auto met bommen ontplofte. Veel mensen raakten gewond, alleen mijn vader ging dood', zegt ze daarover.

'Daar is Schiphol', zegt de tienjarige als ze verder door Madurodam loopt. 'Daar kwam ik de eerste keer in Nederland binnen. Sinds ik naar Nederland ben gekomen, ben ik weer vrolijk. Ik vind het gewoon weer leuk.'

'Daar mag ik speechen'

Ieder jaar mag er een kind spreken tijdens de de Kinderherdenking. Dit jaar is de eer weggelegd voor Illeen. 'Daar mag ik speechen', zegt ze, terwijl ze naar een miniatuurweergave van het Vredespaleis wijst. Vervolgens gaat ze oefenen. 'Toen ik klein was, kon ik mij niet voorstellen hoe het is om in vrede te leven', begint ze haar speech. 'Drie jaar geleden ben ik namelijk gevlucht. Gevlucht naar… uit de oorlog.'

Daar gaat ze even de mist in. 'Ik ga gewoon de hele tijd fouten maken', zegt Ileen dan ook lichtelijk teleurgesteld. 'Dan doe je het gewoon nog een keertje', zegt haar begeleider Marianne Aalders. 'Dat mag.'

Bloemen in plaats van kinderen

Door de coronamaatregelen mag er geen publiek aanwezig zijn bij de Kinderherdenking. Toch is er naast Illeen nog een aantal andere kinderen in het miniatuurpark. De 14-jarige Yosina, winnares van The Voice Kids in 2018, zingt een Nederlandse versie van het lied Imagine van John Lennon. De 16-jarige 'burgemeester' van Madurodam, Büsra, legt een krans, waarna Sofie (14) de taptoe speelt vanaf de twintig meter hoge vuurtoren in Madurodam. Na de twee minuten stilte zingt de 12-jarige Silver, die vorig jaar The Voice Kids won, het Wilhelmus.

Er is ook een alternatief bedacht voor de dienst. Kinderen kunnen zich via de site van de Nationale Kinderherdenking aanmelden voor een bloem, vergezeld van hun persoonlijke vrijheidswens. Op 4 mei vormen al deze vrijheidsbloemen, op de plek waar normaal gesproken ieder jaar duizenden kinderen met hun ouders samenkomen om te herdenken, de Nederlandse driekleur.

Omroep West zendt de Kinderherdenking op 4 mei live uit op radio en tv. De bijeenkomst in Madurodam begint om 19.45 uur. Kinderen die een bloem willen laten neerleggen, kunnen zich aanmelden via https://www.nationalekinderherdenking.nl/aanmelden-vrijheidsbloem.

