Man die in Delft op geparkeerde bestelbus schoot nog gezocht

Er is een signalement bekend van de man die begin april een geparkeerde bestelbus beschoot aan de Bizetlaan in Delft. De vraag is of de kogels specifiek op dat busje gericht waren, of op één van de woningen in de straat. Een 23-jarige man die eerder was aangehouden, is weer vrij. Hij blijft wel verdachte in de zaak.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 28 april. Meer zaken zijn hier te vinden.

Bewoners van de Bizetstraat horen op zaterdagavond 11 april rond 23.45 uur harde knallen in de straat en na de knallen rijdt er een busje weg. Snel wordt duidelijk dat de ruit van een busje is vernield. Er blijkt op de bus te zijn geschoten, want er liggen hulzen op straat.

De recherche is nog op zoek naar de schutter. Dat is een blanke man van 1,70 meter lang, met een mager postuur en kort lichtblond haar. Heeft u een idee wie dit zou kunnen zijn? Bent u getuige geweest of heeft u andere informatie over het schietincident? De politie hoort graag van u.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem