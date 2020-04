Getuigen gezocht van lastigvallen vrouwen in Schoonhoven

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 28 april. Meer zaken zijn hier te vinden.

Die zaterdagavond loopt een jonge vrouw rond 23.25 uur op de Edelsmidsdreef. Ter hoogte van supermarkt Plus merkt ze dat ze door een donkere bestelauto wordt gevolgd. De wagen rijdt langzaam achter haar aan, op een meter of 10-15 afstand. De vrouw is bang en besluit weg te rennen. Ze verstopt zich ergens en gaat na tien minuten weer verder.

Via de Meester Kesperstraat loopt ze naar de rotonde van de N210, vlakbij de bushalte Schoonhoven Noord. Daarna loopt ze terug en bij het zebrapad ter hoogte van de kruising Meester Kesperstraat/H.A. Schreuderstraat zie ze dat dezelfde bestelauto weer komt aanrijden. Hij komt aan vanuit de richting van de rotonde en stopt naast haar.

Geprobeerd busje in te trekken

De schuifdeur aan de rechterkant van de auto gaat open en er springt een man uit, die de vrouw bij haar arm pakt en haar in de richting van het busje probeert te trekken. Ze verzet zich uit alle macht en krijgt op dat moment een aantal vuistslagen in haar gezicht. Maar het lukt de man niet om de vrouw het busje in te krijgen. Hij stapt in en de bestelauto rijdt weg.

De man was in het zwart gekleed en had een capuchon over zijn hoofd. Hij is begin 20 en heeft opvallend grote handen en lange donkere wimpers. In de bus zat een tweede man, hij was de bestuurder. De politie zoekt informatie over de mannen en de bestelbus: wie heeft ze die zaterdagavond gezien in Schoonhoven?

Soortgelijke bus

Het is niet precies bekend in wat voor bus de mannen reden. Hieronder staat ter illustratie een afbeelding van een soortgelijk bestelauto, die qua bouw overeenkomt. Een merk is niet bekend. Hij is zwart, of in ieder geval donkerkleurig.

Er staat niets op de bus. Hij heeft een schuifdeur aan de rechter achterzijde. Behalve de voorruit en de zijruiten van de bestuurder en bijrijder zijn er geen andere ruiten. De ruiten die de bus heeft, zijn donker.

Tweede incident

Rond diezelfde tijd vindt er een tweede incident plaats. Een andere jonge vrouw is bij de halte Schoonhoven Noord uit de bus gestapt en loopt naar huis. Ze loopt via de Pleinweg naar de Spoorsingel. Ter hoogte van Seasons merkt ze dat er een man met een capuchon over zijn hoofd achter haar loopt.

De vrouw loopt door over de Opweg richting de Trompertswal. Bij het Springerpark loopt ze via het voetpad omhoog en wordt dan ineens van achter vastgepakt door de man. Er komt een tweede man bij, ze nemen haar mee naar de bosjes en randen haar daar aan.

Man met hond

Ook deze vrouw verzet zich hevig tegen de mannen. Plotseling ziet ze een man lopen die zijn hond uitlaat. Dat is het moment dat haar twee belagers er vandoor gaan, waarschijnlijk omdat ze schrikken dat er iemand in de buurt is. Tot nu toe is niet bekend wie de man met de hond is. De politie komt nog graag met hem in contact

De man liep die zaterdagavond 18 april rond 23.30 uur over de Trompertswal. Hij droeg een reflecterend vest met een knipperend lampje. Bent u die man of weet u wie het is, neem dan contact op met de politie.

Sterke parfumgeur

De daders van de aanranding droegen allebei een donkere jas met een capuchon. Ze worden tussen de 18 en 25 jaar oud geschat en zijn langer dan 1,77 meter. Ze spraken accentloos Nederlands. Opvallend was dat ze beiden sterk naar een mannenparfum roken.

Omdat beide incidenten vlakbij elkaar en rond dezelfde tijd plaatsvonden, houdt de politie rekening met de mogelijkheid dat het twee keer om dezelfde daders gaat. De signalementen komen overeen. Mogelijk zegt het u iets in combinatie met de donkerkleurige bestelbus. Ook als u ze heeft gezien of getuige was van één van de incidenten, wil de politie u spreken.

Grote impact

Het gaat nog niet goed met de slachtoffers. De incidenten hebben veel impact. De vrouwen zijn erg bang geweest en zijn dat nog steeds. Ze durven bijvoorbeeld niet meer alleen de straat op.

Alle informatie over de incidenten in Schoonhoven is welkom. Mogelijk heeft u camera's langs de route die de vrouwen hebben gelopen en is daar iets op te zien dat voor het onderzoek van belang is. Neem in dat geval contact op met de politie.

