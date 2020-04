Boswachter baalt van toename afval en branden in duingebied Noordwijkerhout

'Steeds meer jongeren verkiezen het duingebied als een plek te verblijven, om elkaar te ontmoeten', zegt boswachter Joël Haasnoot. 'In de dorpen kunnen ze dat niet meer. Alle uitgaansgelegenheden zijn dicht, dus ontmoeten ze elkaar nu in het natuurgebied.'

Volgens de boswachter uit zich dat voornamelijk in het afval dat terug te vinden is in de duinen. 'Ook is het aantal brandjes is de laatste weken toegenomen', vertelt hij. Het vuur waaide vorige week zo hard op, dat de brandweer moest komen blussen om erger te voorkomen.

Blij met regenachtig weer

Het weer speelt daarin ook een bepalende rol. Haasnoot is daarom blij met het regenachtige weer van deze week. 'Het is enorm droog geweest. Ongeveer zes weken lang heeft het niet geregend, waardoor de duinen ontzettend droog en daardoor kwetsbaar zijn', legt hij uit. 'Als je een klein brandje aansteekt, ook al is het als kampvuur bedoeld, kan zich dat snel uitbreiden en zo vele vierkante kilometers natuur in de as leggen.'

Staatsbosbeheer is blij dat veel mensen nu meer tijd hebben en de natuur bij Noordwijkerhout intrekken. Het vandalisme is echter een flinke domper. 'Het is balen dat er bijvoorbeeld twee bankjes vernield zijn,' zegt Haasnoot terwijl hij de houten brokstukken van de bankjes in de container gooit. 'Het is enorm balen dat dit gebeurt. Het gebied is er voor iedereen, maar het slopen van andermans bezittingen lijkt me nu niet echt de bedoeling.'

