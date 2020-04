Tandartsen gaan weer aan het werk: 'We staan te popelen'

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is de wachtkamer compleet omgebouwd. Er zijn aparte in- en uitgangen, overal wordt anderhalve meter afstand in acht genomen en patiënten moeten bij binnenkomst hun handen wassen. Tandartsen en assistenten zijn gewapend met gecertificeerde mondmaskers en spatschermen.

Sommige mensen kunnen de tandarts missen als kiespijn, maar dat geldt niet voor patiënt Jeroen Kooij. 'Ik kom hier altijd graag, want ik heb al 54 jaar eigenlijk niks', vertelt hij, zittend op de tandartsstoel. 'Dat was juist zo bijzonder, dat het nu in deze periode net wel fout ging. Maar ik ben blij dat ik kon komen en dat het nu weer goed gerepareerd is.'

'Met handjes bezig zijn'

Op zijn beurt is tandarts Hagenaars blij dat hij zijn vak weer 'gewoon' kan uitoefenen. 'We hebben een beroep waarmee je lekker met je handjes bezig kunt zijn, maar je hebt zes weken geen contact met patiënten gehad. Dus het is heel prettig om weer op ons vertrouwde plekje te zitten en de mensen van zorg te voorzien.'

