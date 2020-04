Coronavirus: helft coronapatiënten op IC heeft trombose-verschijnselen

De belangrijkste punten van dit moment:

Het bevestigde dodental staat woensdagmiddag op 4711.

Het aantal coronapatiënten op de ic's is dinsdag gedaald naar 861.

TU Delft start woensdag een grootschalig online onderzoek naar voorkeuren voor exitstrategie.

Van de oproep van Mark Rutte om je te houden aan de coronavoorschriften is voor de jeugd een rap gemaakt

Helft coronapatiënten heeft trombose-verschijnselen

Uit onderzoek van meerdere ziekenhuizen, waaronder het Leids Universitair Medisch Centrum, blijkt dat ongeveer de helft van de patiënten op de intensive care trombose-verschijnselen vertoont. Zij hebben last van bloedstollingen in de longen en hersenen, waardoor zij een grotere kans hebben om te overlijden. In andere ziekenhuizen ter wereld werden dezelfde verschijnselen ook geconstateerd. Tijdige behandeling is van levensbelang.

Rutte: goede trend moeten we vasthouden

Volgens premier Rutte gaan de cijfers van de coronacrisis de goede kant op. Dat zei hij woensdag tijdens een persmoment na het crisisoverleg van het kabinet. Wel waarschuwt de premier om nu niet te veel risico's te nemen. Dankzij het dalende aantal besmettingen wordt het weer drukker op straat. Als de cijfers daardoor weer oplopen, zal het volgens de premier alleen maar langer duren voordat ondernemers zoals kappers en kroegen weer open mogen. 'Blijf zoveel mogelijk thuis, dat blijft voor ons allemaal gelden', aldus de premier.

Bussen Nootdorps touringcarbedrijf coronabestendig

Bestuurders in het openbaar vervoer denken hard na hoe het verder moet, maar sommige particuliere vervoerders wachten daar niet op. Zoals Van Heugten Tours uit Nootdorp. Het touringcarbedrijf heeft maatregelen genomen om tóch mensen te kunnen vervoeren, met bijvoorbeeld plastic zeilen.

804 mensen op intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald tot 804. Dat zijn er 57 minder dan op dinsdag (861), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Daarnaast liggen er 431 mensen met andere aandoeningen op de intensive care.

Van de Nederlandse ic-patiënten met het coronavirus liggen er momenteel 776 in Nederland, 56 minder dan dinsdag. Verder verblijven 28 Nederlandse patiënten op intensivecareafdelingen in Duitsland. Dat is er eentje minder dan dinsdag, doordat iemand is teruggekeerd naar Nederland.

Dodental stijgt met 145

De afgelopen 24 uur zijn 145 nieuwe doden door het coronavirus gemeld bij het RIVM. Daarmee komt het totaal uit op 4.711. Het aantal ziekenhuisopnames is gestegen met 76.

Het RIVM telt in deze cijfers alleen de mensen mee die voor hun overlijden positief zijn getest op het virus. Het werkelijke aantal overledenen is waarschijnlijk beduidend hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. Zo overlijden in verpleeghuizen veel ouderen voor wie een ziekenhuisopname geen zin meer heeft.

'RIVM-peiling: steun coronamaatregelen blijft groot'

De steun voor de overheidsmaatregelen die het coronavirus moeten beteugelen, blijft groot volgens een peiling van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onderzoeksinstituut Nivel. Ruim negen op de tien ondervraagden zeggen zich aan de richtlijnen te houden. Wel zegt 17 procent dat moeilijk te vinden.

De resultaten die woensdag verschenen, zijn gebaseerd op vragenlijsten die ruim 2700 mensen tussen 13 en 19 april online hebben ingevuld. Van deze mensen heeft 84 procent vertrouwen in de overheidsmaatregelen, 89 procent denkt dat die helpen om de verspreiding van het virus te beperken. Die laatste twee percentages zijn iets hoger dan in de week van 30 maart, toen een soortgelijke peiling werd gehouden.

'Drukker dan ooit bij Haagse Milieu Services'

Premier Mark Rutte was woensdagochtend te gast bij de Haagse Milieu Services. 'De mensen in de afvaldienstverlening hebben zich razendsnel aangepast om ook in deze tijd hun onmisbare werk te kunnen doen', constateerde hij. 'Zij hebben het drukker dan ooit nu veel mensen - vanwege de coronacrisis - thuisblijven en aan het opruimen zijn geslagen.'

Rutte benadrukt dat het belangrijk is dat deze mensen hun werk veilig kunnen doen. 'Dat doen zij zelf door extra hygiënemaatregelen te treffen. Wij kunnen helpen door echt anderhalve meter afstand van hen te houden op straat en alleen naar de milieustraat te komen als het echt nodig is.'

Overleg over coronacrisis

Commissaris van de Koning Jaap Smit heeft deze woensdag zijn tweewekelijkse overleg met de (vice) voorzitters van de vier veiligheidsregio’s in Zuid-Holland over de ontwikkelingen rond het de coronacrisis. 'Goed om met elkaar de situatie in de provincie te bespreken.'

Hoe vaak moet je je handen wassen?

Met de campagne ‘Slimmer chillen = corona killen’ wil de Veiligheidsregio Hollands Midden jongeren en studenten meer bewust maken van de gevaren van het coronavirus en wat je hiertegen kunt doen. Er worden ook vragen beantwoord. Zoals deze woensdag de vraag hoe vaak je je handen eigenlijk moet wassen.

'Corona eist net iets meer levens dan zware griepgolf'

Door het coronavirus overlijden op korte termijn waarschijnlijk net iets meer Nederlanders dan tijdens de zware griepepidemie die huishield tussen november 2017 en april 2018. Tot die slotsom komen onderzoekers van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Op langere termijn zal de impact van het virus op de samenleving wel 'aanzienlijk groter zijn' dan die van een griepgolf, zeggen ze erbij. En de levensverwachting daalt met enkele maanden.

'Openbaar vervoer is nu even geen uitje'

Er reizen nog te veel mensen met het de trein, bus, metro of tram die daar niet per se in hoeven te zitten tijdens deze coronatijd. 'Vooral tijdens de weekenden', benadrukt staatssecretaris Stientje van Veldhoven. 'Het reizen met het ov is nu even geen uitje.' Ze benadrukt dat het ov in deze tijd bedoeld is voor de mensen in de zogenoemde eerstelijnsberoepen zoals de zorg.

Extra servercapaciteit nodig voor TU-enquête

De oproep van de TU Delft om mee te doen aan een enquête over de versoepeling van de coronamaatregelen trekt erg veel respons. 'Vanwege de enorme belangstelling moest de capaciteit van de server uitgebreid worden', liet een woordvoerder woensdagochtend weten. 'Tussen 12.30 en 12.45 uur werd extra servercapaciteit toegevoegd om iedereen van dienst te kunnen zijn.' Vanaf 13.00 zou alles weer soepel moeten werken.

Nog ongeveer 7000 gestrande reizigers in buitenland

Er zijn nog ongeveer 7000 gestrande Nederlandse reizigers in het buitenland. Het gaat vooral om kleine groepjes die vanwege de uitbraak van het coronavirus vastzitten op afgelegen locaties. Marokko is nog steeds de uitzondering op deze regel. 'Het wordt steeds meer maatwerk' zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) woensdag tijdens een werkbezoek bij de ANWB. Daar sprak hij met werknemers van de alarmcentrale.

Zo'n 26.000 gediplomeerde zorgverleners niet aan het werk

Nederland telt bijna 26.000 gediplomeerde zorgverleners die op dit moment niet aan het werk zijn. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De regering en beroepsorganisaties proberen hen te verleiden om bij te springen in de zorg nu de nood hoog is vanwege het coronavirus. Maar niet al deze zorgprofessionals kunnen terugkeren naar hun oude beroep. Sommigen zijn bijvoorbeeld arbeidsongeschikt.

ANBO: thuiswonende 70-plusser kan gewoon bezoek ontvangen

In het begin van de coronacrisis stond er op de site van het RIVM en de Rijksoverheid dat bezoek aan ouderen zoveel mogelijk beperkt moest worden. Het liefst één-op-één en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Die tekst werd begin april gewijzigd in: 'Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder.' Dat zorgde er volgens de ANBO voor dat ook gezonde, thuiswonende ouderen, geen bezoek meer kregen en snel vereenzaamden. Op aandringen van ANBO is de tekst weer herzien. 'Wij zijn blij dat het nu weer duidelijk is dat thuiswonende 70-plussers door één of twee vaste personen kunnen worden bezocht.'

Meedenken over exitstrategie

De TU Delft start een grootschalig online onderzoek naar onze voorkeuren voor Nederlandse exitscenario’s. Iedereen kan nu meedenken over hoe om te gaan met versoepeling van de huidige coronavoorschriften. De resultaten van het onderzoek worden onder meer gedeeld met het RIVM en de overheid. De resultaten kunnen bijdragen aan de keuze van de overheid voor een passende strategie ter versoepeling van de coronamaatregelen.

Pensioenfondsen staan er financieel slechter voor

De financiële positie van pensioenfondsen wordt door de coronacrisis hard geraakt. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) daalde het vermogen van de pensioenfondsen in het eerste kwartaal van dit jaar met 111 miljard euro naar 1449 miljard euro. De verplichtingen namen daartegenover met 118 miljard euro toe tot 1618 miljard euro.

NOC*NSF: 1,7 miljoen Nederlanders minder aan sporten

Sinds de invoering van de maatregelen rond het coronavirus zijn in Nederland 1,7 miljoen mensen minder aan het sporten. In maart 2019 bedroeg dat aantal 10,4 miljoen, nu is het 8,7 miljoen. Dat blijkt uit onderzoek dat het marktonderzoeksbureau Ipsos in opdracht van sportkoepel NOC*NSF heeft uitgevoerd.

'Geen reddingsplan voor cultuursector, absurd'

Directeur Benno Tempel van Kunstmuseum Den Haag vindt het 'absurd' dat er financieel gezien nog steeds geen reddingsplan is voor de cultuursector die zo hard geraakt wordt door de coronacrisis. 'Minister van cultuur Ingrid van Engelshoven heeft dan wel gezegd dat er 300 miljoen euro extra komt voor de sector, maar daar hebben we niet veel aan', zegt Tempel stellig. 'Dat geld gaat namelijk vooral naar de podiumkunsten en rijksmusea. De stedelijke musea profiteren hier nauwelijks van, terwijl dat nu juist de grootste groep betreft.'

Rapper Rutte

Omdat lang niet alle jongeren altijd gehoor geven aan de oproep van Mark Rutte om vanwege het coronavirus voldoende afstand te houden, hebben de hiphop-producers Joshua Narain en Jaimy Langenakker de teksten van de premier die hij sprak op 21 april in een rap verwerkt. 'Om de jeugd aan te spreken in de taal die ze snappen.'

Het initiatief komt van sociaal ondernemer Atalay Celenk van Juliana Plaza. Bij het rondbrengen van zijn gratis voedselpakketten voor de in quarantaine wonende ouderen zag hij dat jongeren met andere dingen bezig waren dan afstand houden om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De rap van Rutte waarschuwt voor de overmoed van jongeren die denken dat het virus hen niet zal raken.

Speciaal potje om musea ‘energie te geven’

Alle kunstmusea van Nederland, groot of klein en waar ook gevestigd, kunnen kans maken op een bedrag van maximaal 10.000 euro. Dat kunnen ze besteden aan het belichten - na de heropening - van één werk, één kunstenaar of één thema. Ze moeten daarbij wel putten uit de eigen collectie. Om een bedrag in de wacht te slepen, kunnen ze een plan indienen bij de Vereniging Rembrandt, die er - om te beginnen - in totaal anderhalve ton voor heeft klaargelegd. De vereniging wil de musea, die nu allemaal gesloten zijn vanwege het coronavirus en grote zorgen hebben over hun financiën, alvast energie geven om na de heropening vol goede moed door te gaan, aldus een woordvoerster.

Producentenvertrouwen zakt naar historisch dieptepunt

Het producentenvertrouwen is in april naar een historisch dieptepunt gezakt door alle maatregelen wereldwijd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds de start van de metingen in 1985 is is het niveau volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) niet zo laag geweest.

'Niet mijn schuld'

FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) willen een oplossing voor studenten die door het wegvallen van inkomen, door de genomen maatregelen vanwege de coronacrisis, financieel in de knel komen. Deze oproep aan het kabinet kan rekenen op een breed politiek draagvlak. De Tweede Kamerfracties van D66, CDA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren en DENK ondersteunen de oproep. Ook hun jongerenpartijen sluiten zich aan.

'Lockdown leidt tot meer stress en ongezondere leefstijl'

De coronacrisis heeft de leefstijl van de meeste Nederlanders niet gunstig beïnvloed. Ruim een derde beweegt minder sinds de lockdown, velen hebben meer last van stress en het overgrote deel heeft zijn eetgedrag niet aangepast. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos, in samenwerking met de Volkskrant, onder ongeveer duizend Nederlanders. Op de vraag hoe hun gedrag de afgelopen twee weken anders is ten opzichte van de periode voor de coronacrisis, zegt 38 procent minder te bewegen of sporten. Van de ondervraagden ervaart 35 procent meer stress, met name jongeren (40 procent).

NS laat iets meer intercity's rijden

De NS zet met ingang van woensdag iets meer intercity's in. Zo wordt het makkelijker om de anderhalve meter afstand te houden in de trein. Het spoorbedrijf roept nog steeds op alleen te reizen als het echt noodzakelijk is en anders thuis te blijven. 'Zo houden we Nederland bereikbaar voor zorgmedewerkers en andere mensen voor wie reizen met de trein echt noodzakelijk is.'

Trainingen jeugdvoetbal beginnen met strakke regels

In de meeste gemeenten mogen jeugdvoetballers woensdag weer gaan trainen. De versoepeling van de coronamaatregelen door het kabinet zorgen ervoor dat kinderen tot en met 12 jaar (ruim 300.000 KNVB-leden) weer mogen trainen, waarbij ze niet per se de anderhalve meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar (bijna 275.000 KNVB-leden) geldt de anderhalvemeterregel wel.

Voor spelers geldt dat je uiteraard niet moet komen trainen als je klachten hebt of als iemand in hetzelfde huishouden de voorgaande veertien dagen positief is getest op het virus. Verder moet je onder meer je komst vooraf melden en word je gevraagd het liefst alleen te reizen of begeleid door een persoon uit hetzelfde huishouden en in sportkleding naar de club te komen

Bijenkorf weer open voor publiek

De Bijenkorf-winkels die vanwege het coronavirus op 17 maart hun deuren sloten, gaan woensdag weer open. In de winkels is nu de anderhalvemeterafstandsregel van kracht. Verder is het aantal klanten dat tegelijkertijd in de winkels wordt toegelaten beperkt. Er zijn looproutes aangebracht en horeca- en cosmeticadiensten zijn niet beschikbaar.

Afgelasten Nationale Herdenking nooit een optie geweest

Het is voor Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei, nooit een optie geweest de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam niet door te laten gaan vanwege het coronavirus. Dat zegt zij in een interview met De Telegraaf. De dodenherdenking is volgens de oud-voorzitter van de Tweede Kamer 'een belangrijk nationaal moment'.

Minder bevolkingsgroei vanwege nieuwe coronavirus

De Nederlandse bevolking is het afgelopen kwartaal minder gegroeid dan dezelfde periode een jaar eerder. Vanwege het nieuwe coronavirus oversteeg het aantal overlijdens het aantal geboortes. De bevolking groeide alleen vanwege migratie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

CDA en D66 willen zomeronderwijs voor kwetsbare leerlingen

De regeringspartijen CDA en D66 willen dat er in het hele land zomeronderwijs komt voor kinderen met een moeilijke thuissituatie. Veel van deze leerlingen hebben nauwelijks thuisonderwijs gevolgd en kampen nu met leerachterstanden, aldus de Kamerleden Michel Rog en Paul van Meenen.

Aanleiding voor het voorstel zijn berichten over duizenden leerlingen die 'zoek' waren in de weken dat scholen dicht waren en alleen online les werd gegeven. Maar het is ook bedoeld voor kinderen die om een andere reden maar weinig thuis hebben kunnen werken, bijvoorbeeld omdat zij geen internet hebben.

Rog en Van Meenen wijzen erop dat door de coronacrisis scholen dit jaar minder aanvragen hebben ingediend dan anders voor subsidies op zomeronderwijs. Zij willen dat op zijn minst het geld dat daardoor op de plank blijft liggen, gebruikt wordt om een landelijk dekkend aanbod mogelijk te maken.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de situatie in het onderwijs. Het kabinet maakte vorige week bekend dat de basisscholen na de meivakantie de deuren weer openen. Leerlingen gaan in eerste instantie de helft van de tijd naar school. In het voortgezet onderwijs gaan de scholen naar verwachting 1 juni weer open.

'Aantal coronapatiënten ic's eind mei mogelijk tot 300 gedaald'

Het zou kunnen dat het aantal ic-bedden dat door coronapatiënten wordt bezet eind mei is gedaald tot tussen de 300 en 400. Daardoor zou er ruimte vrijkomen voor 500 tot 600 bedden voor reguliere zorg. Dat zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) dinsdagavond in Op1.

Gommers zei dat enkele weken geleden de daling van het aantal bezette ic-bedden is ingezet en dat die daling volgens de prognoses van het RIVM de komende twee tot vier weken doorzet. Hij verwacht dat er dan ruimte vrijkomt voor het opzetten van de reguliere zorg. 'Dat is nu de uitdaging', zei Gommers.

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald tot onder de 900. Het zijn er nu 861. Ook liggen er 399 mensen met andere aandoeningen op de ic's, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag.