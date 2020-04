Malieveld onder handen genomen na boerenprotest: 'Het gras was helemaal vernield'

Met honderden stonden ze het afgelopen najaar op het Haagse Malieveld. Boze boeren en bouwers op tractoren en met zwaar bouwmaterieel. Hun protest veroorzaakte flinke schade aan het gras en de omliggende taluds en bermen waar ze over- en doorheen reden. Het bedrijf Lemken in Zeewolde bood aan de schade te herstellen en dit gaat deze woensdag gebeuren.

Volgens Marcel van Dun van Staatsbosbeheer ligt het Malieveld er nu 'redelijk' bij, nadat in november - toen het er heel slecht uit zag - al een eerste opknapbeurt plaatsvond. 'Deze woensdag gaan de randen gebeuren', legt hij uit. 'Daarvoor moesten we wachten op groeizaam lenteweer.'

De stroken onder de bomen zijn door diepe bandensporen het zwaarst beschadigd. 'Die grond is hier flink ingedrukt door de tractoren die er overheen reden', legt Van Dun uit. 'Dit had gevolgen voor de wortels van het gras.'

'We gaan de grond lostrekken'

Het herstelwerk wordt gedaan door Lemken - een specialist in onder andere grondbewerking en zaaitechniek - in samenwerking met Henry Swinkels Landbouwmechanisatie/Massey Ferguson in Soerendonk. 'We doen dit kosteloos', vertelt Hans Hoogland van Lemken. Hij noemt het 'jammer' dat het grasveld kapotgereden werd.

'Wij gaan het nu egaliseren', legt hij uit. 'We gaan de grond lostrekken en opnieuw inzaaien. Dit gebeurt met gras dat goed tegen schaduw kan, want de randen worden omringd door bomen. We hopen dat we dit in een dag tijd gaan redden.'

Verantwoordelijkheid tonen

Van Dun zegt blij te zijn dat Lemken verantwoordelijkheid toont en deze herstelwerkzaamheden op zich neemt. 'Het gras was namelijk helemaal vernield.' Het duurt wel weer even voordat de grasmat zo goed hersteld is dat die weer gebruikt kan worden. 'Daarom is het goed dat het gras de komende maanden rust krijgt.'

