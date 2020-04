Verse sneeuw voor Snowworld, maar geen bezoekers: 'Dit kan niet nog maanden duren'

Tienduizenden kubieke meters sneeuw zijn de afgelopen dagen uit één van de grootste indoor skipistes van Nederland naar buiten geschoven. Snowworld Zoetermeer is sinds het begin van de coronacrisis gesloten en daar maken ze nu handig gebruik van voor onderhoudswerkzaamheden. 'We kijken nu ook gelijk hoe we hier de 1,5 meter samenleving kunnen toepassen', aldus Rens Kettner, general manager Snowworld Zoetermeer.

Snowworld in Zoetermeer bestaat uit drie skipistes en zijn normaal gesproken 365 dagen per jaar open. De meeste werkzaamheden vinden normaal gesproken dan ook ’s avonds en ’s nachts plaats. 'We hebben al de 'oude' sneeuw naar buiten geschoven en ook de randen van de baan nu goed schoongemaakt', aldus Kettner. Op dronebeelden is te zien hoeveel sneeuw er nu op de parkeerplaats ligt.

De meeste plekken in Snowworld zijn goed aan te passen aan de 1,5 meter samenleving. Zo worden er vakken gecreëerd bij de kassa’s en bij de skipiste poortjes. Met de verhuurspullen wordt het wel wat lastiger. 'We zijn nu aan het kijken hoe we bijvoorbeeld onze helmen, skipakken kunnen ontsmetten zodat alles veilig blijft voor onze bezoekers en klanten', aldus Kettner.

Zware klap

De verbouwing en schoonmaak kost Snowworld geld, terwijl er op dit moment niks binnen komt. 'We kunnen het financieel nog wel even volhouden, dit is normaal gesproken ons laagseizoen, maar we kunnen niet nog maandenlang dicht blijven', aldus Kettner.

Hij hoopt binnenkort gewapend met de 1,5 meter protocollen toch weer open te kunnen. 'Anders hebben we echt een financiële zware klap te verwerken.'

