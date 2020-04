Levensreddend medicijn Rijswijkse Jayme uit zicht, laatste hoop in het buitenland

'We hebben na grondig overleg met alle mensen van het medisch team besloten dat de behandeling met Zolgensma te risicovol is voor Jayme. Wij gaan hem niet aanmelden.' Met deze woorden maken artsen van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht na weken een einde aan de onzekerheid voor de ouders van Jayme.

Lange tijd is het namelijk onduidelijk of hun zoontje wel of niet kan meedoen aan een loterij, waarbij honderd patiëntjes wereldwijd met dezelfde spierziekte kans maken op het nieuwe medicijn Zolgensma. Het middel is al wel goedgekeurd in de Verenigde Staten, maar wacht nog op goedkeuring door het Europees geneesmiddelenbureau EMA.

Zeldzame spierziekte

De Rijswijkse baby heeft Spinale Musculaire Atrofie (SMA), waardoor hij uiteindelijk volledig verlamd raakt en voor zijn tweede verjaardag zal overlijden. Hij ondergaat nu behandelingen met een middel dat de verlamming vertraagt. Een injectie met het nieuwe medicijn zou de spierafbraak stoppen. Via de loterij zou het middel van fabrikant Novartis toch beschikbaar komen.

Zo werkt het nieuwe medicijn:

Ondanks dat de artsen eerder besloten om Jayme wel voor deze loterij aan te melden, komen ze daar weken later op terug. 'Daar is dan eindelijk het antwoord op de vraag die we al drie maanden stellen. Maar het is niet het antwoord wat we willen horen', schrijft moeder Arwen van Pelt op haar Facebookpagina. 'Het is niet het antwoord wat we nodig hebben. Het is niet het antwoord dat Jayme nodig heeft.'

Medicijn goedgekeurd?

Naast het standpunt van de artsen, gooit ook het EMA onbedoeld roet in het eten. Omdat het bureau in maart positief geoordeeld heeft over Zolgensma, zal de Europese Commissie het medicijn in mei waarschijnlijk goedkeuren. Als dat gebeurt, vervalt de medicijnloterij voor Europa en is het wachten totdat het middel in Nederland verkrijgbaar is.

Van alle 200.000 baby's die er jaarlijks in Nederland worden geboren krijgen zo'n twintig SMA, blijkt uit gegevens van het Spierfonds. Het is een erfelijke aandoening waardoor kinderen niet ouder worden dan twee jaar als ze de variant hebben waaraan Jayme lijdt, SMA type 1. In Nederland is al een medicijn verkrijgbaar, Spinraza, dat patiëntjes met SMA kan helpen. Anders dan Zolgensma, moet Spinraza meerdere keren per jaar worden toegediend en zou het levensverlengend werken. Waar Zolgensma het missende gen in slechts één keer vervangt, stimuleert Spinraza het aanmaken van extra eiwit door een ander gen. Voor één spuit Zolgensma betaal je zo'n 2 miljoen euro. Spinraza kost per injectie zo'n 90.000 euro.

Moeder Arwen van Pelt legde eerder aan ons uit wat Jayme mankeert:

Toelating tot de Nederlandse markt kan lang duren, verwachten de ouders van Jayme. 'Nu mogen we blij zijn als baby’s in 2022 in Nederland behandeld gaan worden. Alle baby’s die daarvoor geboren zijn hebben gewoon pech', reageert een gefrustreerde moeder Arwen. Hoe snel een goedgekeurd medicijn beschikbaar komt is afhankelijk van afspraken tussen de fabrikant en de zorgverzekeraars.

Fabrikant ziet mogelijkheden

Mocht Zolgensma over enkele weken tot de Europese markt worden toegelaten, dan hoeft dat volgens de Zwitserse fabrikant niet te betekenen dat patiëntjes tot 2022 moeten wachten op behandeling in Nederland. 'We kijken samen met de autoriteiten naar diverse mogelijkheden', laat een woordvoerder van het bedrijf weten.

'We houden daarbij rekening met de formele prijs- en vergoedingskaders, die vanaf dag één na EMA-goedkeuring onmiddellijk gelden voor de periode tussen goedkeuring en de definitieve prijsafspraak. Samen met de relevante belanghebbenden hebben wij als doel om de SMA-patiënten zo snel mogelijk toegang te geven tot de eenmalige gentherapie voor deze ernstige en progressieve ziekte.'

BN'ers roepen op om geld te doneren voor het medicijn | Foto: Instagram / Omroep West

Elders in de EU of de VS? BN'ers vragen om hulp

De ouders van Jayme zijn er niet gerust op, zeker nu ze onlangs te horen hebben gekregen dat artsen in België en Nederland het nieuwe medicijn alleen toegankelijk willen maken voor baby's tot zes maanden. Hoe jonger patiëntjes het medicijn Zolgensma krijgen, hoe beter de werking is het idee.

Een geldinzamelingsactie om de benodigde 2 miljoen euro op te halen gaat daarom onverminderd door. Inmiddels roepen bekende Nederlanders als voetballer Joël Veltman, actrice Kimberley Klaver en zanger Jim Bakkum hun volgers op de actie te steunen. Met het geld zou Jayme in de VS of in Europa alsnog geholpen kunnen worden, is de hoop van iedereen die de Rijswijkse baby liefheeft.

