Foodtruckeigenaren: eerst murw geslagen, daarna creatieve oplossingen

Romy de Lizer is eigenaar van foodtruck Je van het Loket. 'De eerste twee weken van de crisis hebben we stoïcijns voor ons uit gestaard', zegt de Haagse die samen met haar levenspartner Simone Verouden met de foodtruck door het land gaat. 'We waren murw geslagen. Alles viel weg. De eerste twee maanden zijn we 30.000 euro aan geplande inkomsten misgelopen.'

Na eerst nog kortstondig terug te keren in de ouderenzorg, het oude beroep van de twee, besloten Romy en Simone de straat weer op te gaan. 'Dan rij je in het begin voor 30 euro naar Vlaardingen, maar daar verdien je je brood niet mee', vertelt Romy. Na een gesprek met een collega gingen ze aan de slag met buurtkeukens.

Creatief

Romy en Simone gaan met hun foodtruck naar een straat. 'Van te voren is door een buurtbewoner geïnventariseerd hoeveel mensen in de straat iets willen bestellen. Dan spreken we een datum en tijd af, doe ik de stekker van truck in het huis en spreken we een tijdslot af met de mensen die hebben besteld. Er komen nooit meer dan vier gezinnen in een kwartier. Je betaalt aan de ene kant van de truck en haalt af aan de andere kant. Alles volgens de richtlijnen van het RIVM', aldus Romy.

Zo stond het koppel op Koningsdag in Delfgauw en staan ze zaterdag in Pijnacker, waar ze een bestelling van 112 menu's hebben. Ze moeten creatief zijn om toch iets te kunnen verdienen. 'We zijn een gezond bedrijf. We hebben de vorige jaren ons suf gewerkt om een buffer op te bouwen en willen niet de buffer opsnoepen na deze crisis. Anders zijn we weer een startende ondernemer en begin je na vier jaar weer opnieuw.'

Overleven

Toch denkt Romy dat de industrie zich staande houdt en de crisis overleeft. 'Ik denk dat wij meer overlevingskans hebben dan een strandtent of een restaurant met dure lasten. Ik weet nu precies hoeveel vlees en groente ik moet maken. Ik heb daarop geen verlies, want ik weet het nu gewoon. Nadeel is dat er niks in je agenda vaststaat. Ik weet niet zoals vroeger dat ik elke dinsdag en donderdag bij de TU Delft sta. Het zijn nu losse flodders.'

'Maar dit is de uitkomst om iets te verdienen. Dit is onze passie. Je mist de blije mensen en de sfeer. We krijgen heel veel positieve reacties. De eerste keer was heel spannend. We gingen met applaus de straat uit. Ik was geëmotioneerd. Mensen zaten allemaal in de voortuin. Uit elkaar, maar wel contact met elkaar. Even een vakantiegeval. We zijn hoopvol. En na de crisis willen we hiermee door.'

Romy de Lizer en Simone Verouden zijn ondanks de coronacrisis positief en gaan met hun foodtruck op bestelling naar een straat | Foto: Romy

Lemar Bavelaar - Pizza Amici

De 23-jarige ondernemer Lemar Bavelaar is samen met zijn broertje (19) en neefje eigenaar (20) van Pizza Amici. 'Dit jaar zou het jaar zijn waarin we een grote stap maken. Drie nieuwe trucks, waarmee we op vijf komen, veertig man personeel en een megakalender waar we van droomden. Die droom is uiteen gespat. Maar we gaan dit overleven. Het is heel vervelend, maar andere bedrijven hebben het veel moeilijker. Ik ga mij niet zielig voordoen.'

Het voordeel van het bedrijf is dat alle drie de eigenaren nog thuis wonen. 'Wij hoeven alleen maar de huur van de opslag, de wegenbelasting en de verzekering te betalen.' In de tussentijd waren ze gestart met het bezorgen van pizza's, maar er ook alweer mee opgehouden. 'Dat is toch een heel ander spelletje.'

Ondanks dat Lemar ervan overtuigd is dat ze deze crisis vol kunnen houden, loopt het bedrijf veel inkomsten mis. 'Wij focussen ons op het festivalseizoen en die begon eigenlijk pas vanaf Koningsdag. Als het hele festivalseizoen niet doorgaat, lopen we tonnen aan inkomsten mis. We zouden onder andere staan bij de Formule 1 in Zandvoort en Amsterdam Open Air. Maar in mijn achterhoofd houd ik altijd de gedachte dat het erger kan. Zoals mensen die na dertig jaar hard werken hun huis verliezen.'

Pizza Amici bouwt tijdens de coronacrisis aan een vijfde truck

Ook voor organisatoren van foodtruckfestivals valt de coronacrisis zwaar. 'Het is dramatisch. Je volgt het RIVM. Tot 1 september kan niks georganiseerd worden. Dus je bent klaar voor het seizoen', vertelt Tim Beukering van TOOST Festival. Zijn bedrijf zou 20 festivals organiseren in onder andere Alphen aan den Rijn en Naaldwijk. 'We zijn een gezond bedrijf, maar dit houdt niemand vol. We ondernemen nu in andere branches, zoals de verkoop van pioenrozen. Maar we moeten het van week tot week bekijken. Net als de foodtruckeigenaren wil TOOST er weer staan vanaf het moment dat het weer kan. Daarmee hoopt TOOST op september. 'De meeste van ons laten zich niet kisten. Volgend jaar zijn we er sowieso weer.'

Ruud Zee - BidBike

'Voor mij is er even niks. Alles staat stil tot nader order', vertelt de 42-jarige Ruud Zee. Zijn drie foodtrucks (een bakfiets, een Volkswagenbusje en een Piaggio driewieler) staan in de opslag. 'Ik heb alle activiteiten geparkeerd om de kosten te drukken. Gelukkig heb ik relatief lage kosten.'

De Hagenaar was bezig met de voorbereidingen toen alle festivals van de komende maanden werden geannuleerd. 'Ik had festivals tot oktober staan. Ik vind het moeilijk om te zeggen of ik dit jaar nog ergens sta. Als dat zo is, moet ik wel iets anders gaan zoeken. Ik wacht nog wat er in mei gebeurt. Ik kan nog een paar maanden uitzingen.'

Zomervakantie in Nederland

Ruud is in de wintermaanden kok als ZZP'er. Daar is op dit moment ook weinig werk in te vinden. ‘Het is een goed moment op na te denken. Ik ben me meer aan het verdiepen in vegetarisch eten. Ik mis het wel. Het gezellig samenzijn met andere mensen, het koken, je spulletjes pakken.’

Zijn hoop is nu gevestigd op recreatiegebieden. 'Veel mensen gaan waarschijnlijk in Nederland op vakantie. Ik verkoop nu niks. De afgelopen jaren heb ik geïnvesteerd, dus ik hoef niks meer te betalen. Dus de crisis komt in die zin nu goed uit. Aan de andere kant pluk ik de vruchten van het niet meer te hoeven te investeren er niet van. Als ik straks weer ergens kan staan, dan sta ik er. Maar het moet niet te lang duren. Op een gegeven moment moet ik wat anders zoeken.'