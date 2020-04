Geschokte reacties op onthullingen over hefbrug Boskoop: 'Hoe kon die brug zo lang zo slecht zijn?'

Leden van Provinciale Staten in Zuid-Holland reageren geschokt op het feit dat de provincie al jaren op de hoogte was van gebreken aan de hefbrug in Boskoop. Uit onderzoek van Omroep West blijkt dat in 2012 is onderstreept dat de constructie niet voldoet aan het wettelijke minimale veiligheidsniveau. Toch heeft de provincie jarenlang niet ingegrepen. Pas in oktober 2019 wordt de brug gesloten, op basis van een dan zeven jaar oud rapport.

'Ik ben net zo geschrokken als in oktober toen de brug plots dicht moest', zegt Statenlid Jeroen Heuvelink (D66). 'Hoe heeft die brug zo lang zo slecht kunnen zijn? En wat wist de gedeputeerde op welk moment? Als ie dit allemaal wist, is dat niet best.' Heuvelink vraagt zich ook af welke risico's gebruikers van de hefbrug hebben gelopen. 'Het lijkt er toch op dat die brug jarenlang gevaarlijk is geweest. Daar moet gedeputeerde Vermeulen tekst en uitleg over geven; niet alleen aan de Statenleden, maar zeker ook aan de inwoners en bezoekers van Boskoop. Zij hebben recht op een snelle reactie.'

PvdA-Statenlid Willem Minderhout is 'zeer verrast' door de bevindingen van Omroep West. 'De gedeputeerde heeft wat uit te leggen. Hoe is het mogelijk dat dit al die jaren al bekend was? Ik heb altijd een behoorlijk hoge pet op gehad van onze dienst beheer infrastructuur, maar hier lijken ze toch wat steken te hebben laten vallen.'

'Provincie had eerder moeten ingrijpen'

Silvio de Groot (Forum voor Democratie) probeert al sinds november informatie over de staat van de bruggen in Zuid-Holland boven tafel te krijgen. 'Maar ik krijg steeds geen antwoord op mijn vragen. Misschien hebben ze bij de provincie wel iets te verbergen? Niet alleen over de hefbrug in Boskoop, maar ook over andere bruggen waar steeds storingen zijn.' De Groot vindt het kwalijk dat de provincie bij de Boskoopse hefbrug pas heeft ingegrepen op het moment dat er roestdeeltjes naar beneden kwamen. 'De provincie had eerder actie moeten ondernemen.'

Michel Rogier (CDA) laat op Twitter weten dat hij benieuwd is naar de uitleg van verantwoordelijk gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD). 'Naar aanleiding van dit artikel wil ik wel een tussenbericht hebben van de gedeputeerde', zegt Rogier in een toelichting. 'Als hij daar niet mee komt, ga ik daar om vragen.'

Intern onderzoek provincie

Ondanks herhaaldelijke verzoeken van Omroep West heeft de gedeputeerde via zijn woordvoerder meermaals laten weten geen commentaar te willen geven hangende het onderzoek van de Eenheid Audit en Advies (EAA). Die toetst binnen de provincie 'als onpartijdige en zo onafhankelijk mogelijk eenheid' de 'bedrijfsvoering' van de provincie. Het rapport wordt in de tweede helft van mei verwacht. Daarna gaan de leden van Provinciale Staten (PS) erover in debat met Vermeulen.

De gedeputeerde wil PS niet voor de voeten lopen door nu al inhoudelijk op de zaak in te gaan. Ook sommige Statenfracties, zoals de VVD, ChristenUnie/SGP en SP, willen eerst het onderzoek van de EAA afwachten voordat zij reageren op de berichtgeving van Omroep West. 'Ik vind het vooral erg belangrijk dat er in de toekomst niet weer zo'n gevaarlijke situatie blijft voortbestaan en dat een belangrijk rapport daarover niet te lang in een la blijft liggen', zegt SP-fractievoorzitter Lies van Aelst.

'Inwoners Boskoop jarenlang blootgesteld aan veiligheidsrisico'

De Alphense wethouder Kees van Velzen (CDA) wil voorlopig ook niet reageren. Maar in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn maakt de berichtgeving wel al het nodige los. 'Deelt u de mening dat als de constructie en informatie juist is dat de provincie al die jaren een groot risico heeft genomen met de hefbrug? Bent u bereid om, aan de hand van de reconstructie, helderheid te vragen over de berichtgeving bij de verantwoordelijk gedeputeerde?', aldus de Alphense PvdA in vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

De partij wil ook dat de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn 'volledig wordt geïnformeerd over de gang van zaken omtrent het onderzoek van de Eenheid Audit en Advies (EAA). Dit omdat willens en wetens de inwoners van Boskoop en gebruikers van de hefbrug van Boskoop jarenlang bloot zijn gesteld aan een veiligheidsrisico'.

'Provincie onverantwoord'

Verder vraagt de PvdA zich af of het college van plan is om de andere provinciale bruggen in Alphen extra of aanvullend te controleren op veiligheid. 'Nu blijkt dat het verantwoordelijke bestuur, de provincie Zuid-Holland, op een onverantwoorde manier omspringt met de veiligheid en onderhoud van bruggen.'

De SP in Alphen aan den Rijn wil zo snel mogelijk uitleg van het college 'over hoe dit heeft kunnen gebeuren', schrijft raadslid Iris van de Kolk op Twitter. 'Dit is onbestaanbaar. Met regelmaat hebben wij gezegd dat er drastische maatregelen genomen moesten worden waar het de hefbrug in Boskoop betreft!

