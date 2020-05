T-rex Trix is eenzaam; '1,5 meter wordt hier ingewikkeld'

Toch zijn de onderzoekers van Naturalis nog druk aan het werk. 'Die zitten niet stil, maar iedereen werkt thuis', vertelt Edwin van Huis, directeur van het Biodiversity Center. 'Ze hebben hun onderzoeksdata, dus daar kunnen ze nog wel even mee door. Maar het moet natuurlijk niet te lang duren.'

Al die wetenschappers zorgen ervoor dat er bij Naturalis een speciale belangstelling is voor het coronavirus. 'Ja, ik denk wel iets meer dan op andere plekken', zegt Van Huis. 'Aan de andere kant: de experts zitten natuurlijk bij het RIVM. Wij weten het niet beter, maar we volgen natuurlijk wel precies wat ze doen en welke methodes ze gebruiken, dat is heel interessant.'

Biodiversiteit in kaart brengen

Er staat Naturalis Biodiversity Center de komende jaren een belangrijke klus te wachten. Het onderzoekscentrum gaat de komende vijf tot tien jaar de biodiversiteit in Nederland in kaart brengen als onderdeel van het megaproject ARISE. Daar is 18 miljoen euro voor vrijgemaakt.

'Simpel gezegd houdt dat in dat we alle soorten die in Nederland leven genetisch identificeren, dus hun DNA vaststellen', legt Van Huis uit. 'Dat is ontzettend belangrijk, want andere onderzoekers kunnen dan snel en gemakkelijk zien waar de soorten zitten, maar ook of er nieuwe soorten zijn binnengekomen of zijn verdwenen.'

Nieuwe impuls

Dat het museum nu al een aantal weken dicht is vanwege het coronavirus is extra zuur, omdat het net lange tijd gesloten was voor de grondige renovatie. Die renovatie heeft het museum een nieuwe impuls gegeven. 'Het is nog veel meer een emotionele beleving geworden', aldus Van Huis. 'Het oude Naturalis was ook heel leuk, maar probeerde vooral uit te leggen hoe de natuur en evolutie in elkaar zitten. Nu willen we meer dat je het ervaart, de schoonheid van de natuur. Dat je helemaal ondergedompeld wordt in de tijd van de dinosauriërs, de ijstijd, enzovoorts.'

Sinds het museum in maart dicht moest, is het mogelijk om virtueel door het museum te zwerven met niemand minder dan Freek Vonk als gids. Ook is Naturalis druk bezig met kijken hoe het museum straks weer open kan in een 1,5 meter-samenleving. 'Er wordt elke dag hard aan gewerkt, maar het is nog best ingewikkeld. De mensen moeten aan de ene kant het museum in kunnen, en aan de andere kant er weer uit zonder elkaar te raken. Dat gaat wel. Maar Naturalis is een doe, aanraak, voel en ruik museum. Het is lastig om dat op een goede manier te organiseren.'

Eerder brachten we met het programma Eruit op de Buis een bezoekje aan Het Kunstmuseum, Keukenhof, Blijdorp en Avifauna en zonden we Bloemencorso van 2018 opnieuw uit. Die uitzendingen kijk je hier terug.