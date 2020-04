Meer kritiek op 'coronadorp' voor daklozen bij ADO-stadion: 'Het is een soort melaatseneiland'

Vorige week maakte wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) bekend dat op het parkeerterrein van ADO een tijdelijke zorglocatie wordt gebouwd waar daklozen met coronaverschijnselen terecht kunnen. Het moet een oplossing zijn voor daklozen die vanwege de coronacrisis worden opgevangen in hotels op Scheveningen en daar volgens omwonenden voor overlast zorgen. Door de huidige ziekenboeg bij de Kessler Stichting aan de De la Reyweg te verhuizen naar het ADO-stadion, kunnen de daklozen op Scheveningen weer terug naar de De la Reyweg.

Straatdokter Richard Starmans, die vanuit zijn praktijk in Transvaal daklozen die medische zorg nodig hebben behandelt, is boos over de beslissing. Hij moest uit de media vernemen dat de ziekenboeg verhuist naar ADO. Maar die locatie is te ver weg van zijn werkgebied en dus kan hij daar geen zorg verlenen. Bovendien is hij buiten het besluit gehouden.

Niet meegenomen in beslissing

Ook het Straat Consulaat heeft kritiek op de beslissing. 'Net als de straatdokter, zijn ook wij niet meegenomen in het besluit', zegt directeur Elly Burgering van het Straat Consulaat. 'We lazen het bij Omroep West. Ik snap best dat er in deze tijden van corona besluiten genomen moeten worden en dat dit het snelst gaat met een kleine groep. Maar de keuzes moeten wel zorgvuldig genomen worden en het heeft een meerwaarde om met mensen uit het veld te overleggen.'

Burgering vindt de locatiekeuze onsmakelijk. 'Het heeft iets weg van een melaatseneiland', zegt ze. 'Daar krijg ik een nare bijsmaak van en het is niet zo’n elegante oplossing vind ik. Er is niets bij het ADO-stadion. En hoe moeten de mensen daar komen?'

Kritiek vanuit de politiek

Ook vanuit de politiek is er kritiek op de locatie. 'Kwetsbaren worden onzichtbaar gemaakt en verder weggedrukt', vindt Fatima Faid van de Haagse Stadspartij. 'Ik snap best dat zo’n kek dorp, gefinancierd door investeerders, op het eerste oog leuk lijkt. Maar als de artsen die hiermee aan het werk moeten aangeven dat het te ver weg is, wat zijn we dan precies aan het doen?'

De Partij voor de Dieren noemt de verbazing bij de belangenorganisaties terecht. 'Een coronadorp aan de rand van de stad realiseren, terwijl de Kessler Stichting al een kant en klare ziekenboeg heeft is apart', zegt PvdD-raadslid Robin Smit. 'Dak- en thuislozen zijn mensen zoals jij en ik. Die hebben de behoefte om zo gezien te worden. Het mag ook wel eens gezegd worden dat in deze groep het merendeel van de mensen wel in hun kamer blijft. Maar alles staat en valt wel bij de begeleiding die deze mensen al dan niet krijgen. En precies daar zetten wij onze vraagtekens.'

Keuze met GGD

Collegepartij GroenLinks noemt de situatie onwerkelijk. ‘We staan voor een enorme uitdaging’, zegt GroenLinks-raadslid Serpil Ates. ‘Daklozen zijn erg kwetsbaar en horen de bescherming te krijgen die nodig is, zoals iedere andere burger in Den Haag. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de meest werkbare manier om daklozen die besmet zijn zorg te bieden. Een van de mogelijkheden is de ruimte voor het ADO-station. Ik begrijp dat dit niet de ideale oplossing is voor de straatdokter, gezien de druk die hij ervaart en dat de ziekenboeg bij de Kessler Stichting qua ligging beter was. De keuze is samen met de GGD gemaakt, ervan uitgaande dat dit nu een betere oplossing is. Desalniettemin zullen we scherp moeten blijven en verder kijken naar betere oplossingen.’

De gemeente Den Haag erkende eerder dat er sprake is geweest van haastwerk. 'In korte tijd zijn veel beslissingen genomen om de zorglocatie tot stand te brengen', zei een woordvoerder van de gemeente. 'De GGD is met de straatartsen in gesprek over de verdere inrichting van het medisch toezicht.'