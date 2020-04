Hefbrug blijft heet hangijzer in Boskoop: 'Afbreken en een nieuwe bouwen'

Uit onderzoek van Omroep West blijkt dat de provincie niet heeft ingegrepen, terwijl ze wel degelijk op de hoogte was. Dat er wat mankeert aan de Boskoopse hefbrug, is namelijk al zeker sinds 2012 bekend. Het levert geschokte reacties op onder leden van Provinciale Staten, maar ook bij dorpelingen.

'Het is schandalig dat de provincie deze steken heeft laten vallen', vindt Lex Fioole, die fietsend met een helm op de hefbrug oversteekt. Zijn oplossing: het rijksmonument afbreken en een gloednieuwe brug bouwen. 'Eentje die sneller en efficiënter werkt, en minder onderhoud kost.'

'Wat is onveilig?'

Een vrouwelijke voetganger schrikt van het nieuws dat de hefbrug al jaren gebreken heeft. 'Dertig jaar vind ik wel erg lang. Maar wat is onveilig? Ik bedoel: we lopen en rijden er nog steeds over', constateert ze.

Van haar hoeft het monument dan ook niet weg. 'Zonder brug heb je geen Boskoop. Dat is net als met de watertoren - die hoort er gewoon bij. Ik ben ook speciaal aan de oostkant van de Gouwe gaan wonen, omdat ik elke dag over de brug kom. Dat vind ik altijd wel gezellig.'

Tunnel graven

'En wat moet je anders?', voegt de vrouw eraan toe. 'Dan moet je een tunnel graven of een andere constructie over het water maken. Dat zal ook niet zo goedkoop zijn. De hefbrug moet blijven, maar ze moet wel gerepareerd worden.'

Daar denkt Fioole duidelijk anders over. 'Boskoop kan heel goed zonder hefbrug. En hebben we het nou over cultuur? Het is gewoon kul, wat de provincie op ons dak legt.'

'Bekrompen zuinig'

Ook de fietsende Rien de Wit reageert onaangenaam verrast op de onthullingen van Omroep West. 'Onvoorstelbaar', zegt hij. 'Het is bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. De provincie moet niet zo bekrompen zuinig zijn.'

Hoewel de brug niet aan het wettelijke minimale veiligheidsniveau voldoet, is De Wit niet bang om eroverheen te rijden. 'Als het je tijd is, is het je tijd', grapt hij. 'En dat je elke keer voor die brug moet wachten? Ach, dan heb je een keer een praatje. Het is een soort nieuwsblad hier. De brug hoeft van mij niet weg.'

Politieke verantwoordelijkheid

Pikant detail: degene die politieke verantwoordelijkheid over de Boskoopse hefbrug draagt, is gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD), een Boskoper nota bene. Hoe stevig zit hij nog in het zadel?

'Ik vind wel dat hij zich een keer goed achter zijn oren mag krabben', aldus Lex Fioole, die Vermeulen als raadslid meemaakte toen hijzelf gemeentebode was. 'Hij laat Boskoop nu zitten.'

'Het haalt niks uit'

Rien de Wit haalt zijn schouders op, wanneer hem wordt gevraagd of de gedeputeerde moet opstappen. 'Ach, dan komt er weer een ander die een miskleun maakt. Het haalt allemaal niks uit.'

