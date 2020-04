Metropoolregio: gemeenten moeten meer doen om groene afspraken te halen

De 23 gemeenten in de metropool moeten meer doen om de uitstoot van CO2 door vooral het verkeer terug te dringen. Als dat gebeurt, lukt het ze niet om eerder gemaakte afspraken over milieudoelen na te komen, staat in een rapport van Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Volgens de regio is sprake 'van een grote restopgave waarvoor aanvullende maatregelen zijn vereist'. Mochten de gemeenten niet met een steviger pakket aan ingrepen komen, is 'duidelijk dat we de uitgesproken ambitie niet halen'.

In het gebied van de 23 gemeenten wordt nu jaarlijks 4,3 megaton koolstofdioxide uitgestoten. De grootste boosdoener is het wegverkeer. Het vervoer van mensen en goederen veroorzaakt tachtig procent van de uitstoot. De helft daarvan door vrachtvervoer, de andere helft door personenverkeer.

Klimaatdoelen

De gemeenten rond Rotterdam en Den Haag spraken een paar jaar geleden af dat hieraan iets moet gebeuren. Om onder meer de klimaatdoelen van Parijs te halen is vastgelegd dat de uitstoot van CO2 door het verkeer in 2025 dertig procent lager moet zijn. 'Met de uitvoering van deze ambitie sluiten we aan bij de transitie naar een duurzamere mobiliteit die zowel lokaal, regionaal als nationaal is ingezet', stelt de metropoolregio.

Maar uit de meest recente gegevens, blijkt dat dit niet wordt gehaald. Sterker: als er niets verandert, stijgt de uitstoot van koolstofdioxide zelfs licht, met twee procent. Daarom moet de uitstoot fors omlaag, met 1350 kiloton. De regio: 'Als gemeenten willen we een regio waar mensen prettig kunnen wonen en werken. Nu en in de toekomst.'

Complicatie

Een complicatie bij het halen van de doelen is dat het aantal inwoners en arbeidsplaatsen gaat toenemen. Wel zijn er ook positieve signalen. 'Zo groeit het aantal fietsers op de fietspaden in de regio, stijgt het gebruik van deelmobiliteit, neemt het autobezit onder jongeren af en het gebruik van het openbaar vervoer toe.'

De metropoolregio neemt zelf een aantal maatregelen om de streefcijfers te halen. Met alle vervoersbedrijven zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het gebruik van niet-vervuilende bussen. 'Daarmee rijdt uiterlijk 2030 het gehele openbaar vervoer emissievrij en op duurzame energiebronnen.' Ook stimuleert de regio woningbouw bij knooppunten van het openbaar vervoer.

Het meeste doen

Maar de gemeenten moeten het meeste doen. Dat wordt geen gemakkelijke taak, erkent Martina Huijsmans. Zij is voor D66 wethouder van onder meer ruimtelijke ordening en mobiliteit in Delft en in de metropoolregio verantwoordelijk voor duurzame mobiliteit. 'Alle makkelijke keuzes hebben we al gemaakt', constateert ze.

De metropoolregio wil daarom in gesprek met de gemeenten over wat die doen, advies geven en laten zien wat er allemaal mogelijk is door de beste voorbeelden uit andere steden en dorpen door te spelen. Ook geeft de regio voorbeelden van wat mogelijk is. Zo kunnen gemeenten duurzaam gaan inkopen, het eigen wagenpark vergroenen, het gebruik van deelscooters en – auto’s stimuleren, lagere parkeernormen hanteren bij nieuwbouw of vervuilende vrachtwagens weren.

Zelf beslissen

Maar gemeenten moet zelf beslissen. Huijsmans ziet niets in het keihard van boven opleggen van maatregelen – als dat al zou kunnen. Dat werkt niet, denkt zij. 'Er moet wel draagvlak voor zijn. Wij zijn geen schoolmeester.'

De wethouders die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld vervoer of duurzaamheid moeten dus in de eigen gemeenten met voorstellen komen. Daarom kunnen maatregelen per gemeente ook totaal anders zijn. Waar Delft kiest voor meer deelauto's, kan dat in een minder drukbevolkte gemeente een keuze zijn voor betere fietspaden, schetst Huijsmans. 'Iedereen heeft zijn eigen couleur locale.'

Niet makkelijk

Toch is het niet makkelijk om die doelen te halen, stelt ook de Delftse wethouder. 'Het is inderdaad een stevige ambitie. Het is voor alle gemeenten behoorlijk urgent om stappen te zetten. Maar ik merk wel dat de bereidheid groot is om iets te doen. Ik heb echt het gevoel dat we in de buurt gaan komen van de afspraken.'

De belangen zijn groot, benadrukt Huijsmans. 'Uiteindelijk is het van groot belang dat iedereen prettig en fris kan wonen in een gezonde leefomgeving. En dat iedereen veilig van eigen stad of dorp kan genieten.'