Celstraf geëist tegen voormalige HTM-beveiliger na dreigen met aanslag

Het OM eist een celstraf van 36 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen een voormalige HTM-beveiliger nadat hij collega's bedreigde met een aanslag. De Hagenaar begon tijdens een ruzie op het werk over de aanslag in een moskee in Nieuw-Zeeland, waarbij 51 mensen werden gedood door een rechtsextremist. Bij de man thuis vond de politie een geladen machinegeweer.

Cornelis R. (56) zou tegen zijn collega’s van het Haagse trambedrijf gezegd hebben dat hij had 'gesmuld' van de aanslag in Nieuw-Zeeland. Hij kondigde volgens zijn collega’s aan dat hij met twee handgranaten ook een moskee ging bezoeken. 'Joden zijn mooie mensen', zou hij gezegd hebben, 'want die doden moslims.' De ruzie vond plaats op 30 september vorig jaar.

De politie nam daarna poolshoogte in de woning van de HTM-beveiliger en vond er een machinegeweer naast zijn bed. R. had als lid van een schietvereniging een wapenvergunning, maar niet voor dit wapen. Ook vond de politie in zijn woning veel munitie, een boksbeugel, een werpmes en een ploertendoder. Dat is een uitschuifbare wapenstok.

Nazi-ringtone

Bij de rechtbank ontkende R. woensdag dat hij in het busje had gedreigd met een aanslag tegen moslims. Collega’s sarden hem, en hij zou daar alleen op hebben gereageerd. 'Het was het gebruikelijke ritueel. Ze zeiden dat ze me zouden meenemen naar de moskee, dat ze een moslim van mij zouden maken.' Uit irritatie had hij in het busje wel iets teruggezegd, maar niet dat hij mensen wilde doden. 'Als je een weerwoord hebt, mag dat niet in Nederland.'

Het machinegeweer had hij al ongeveer twintig jaar in bezit. 'Die bezat ik uit pure fascinatie voor wapens'. Volgens het OM had hij nog een tweede illegale wapen ergens verborgen, maar dat ontkende de Hagenaar woensdag bij de rechtbank. De politie vond op zijn telefoon ook een Duits soldatenlied uit de nazitijd, dat hij als ringtone gebruikte. 'Makkelijk voor in de tram', zei de verdachte hierover. 'Dan weet ik dat het voor mij is.'

Galgenhumor

Ook waren er 'nare filmpjes' op zijn mobiel gevonden, waarin onder meer de spot werd gedreven met Anne Frank. Dat moest de rechtbank maar beschouwen als ‘galgenhumor’, aldus de Hagenaar. De officier van justitie kon er niet om lachen. Hij vergeleek de voormalige HTM-beveiliger met extremistische aanslagplegers in Duitsland. Die waren, net als R., lange tijd buiten beeld bij de opsporingsdiensten gebleven.

De advocate van R. bestreed dat de beveiliger een rechtsextremist is. 'Hij is een man van sterke uitspraken, maar is er nog nooit op betrapt dat hij mensen discrimineert.' Volgens de raadsvrouw werd de beveiliger door zijn HTM-collega’s uitgelokt. Ze waren over het geloof begonnen, terwijl discussies over politiek en religie bij het vervoersbedrijf niet toegestaan zouden zijn. De uitspraak volgt over twee weken.