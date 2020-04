Twee soorten harddrugs in drugspand Rijswijk, maar onderzoek blijft raadselachtig

De drugs werden gevonden in een pand aan de Zuiderweg in Rijswijk | Foto: Regio15

In het drugspand in Rijswijk, waar de politie begin dit jaar een inval deed, zijn twee verschillende soorten harddrugs gevonden. Dat bevestigt een woordvoerder van de burgemeester. Het gaat om 'een aanzienlijke hoeveelheid'. Ook lagen er in het bedrijfspand materialen en stoffen om de harddrugs te kunnen maken.

Al sinds de burgemeester besloot het pand te sluiten, is de vondst omgeven met raadsels. Zo willen de politie en de gemeente niet zeggen wat er precies voor drugs zijn gevonden en geeft de eigenaar van het gesloten bedrijfspand juist aan dat er bij hem niets is gevonden. 'Er is in de nabijheid van ons pand iets gevonden, maar zeker niet in mijn pand', zei hij eerder.

Burgemeester Michel Bezuijen zag in januari genoeg reden om het adres in ieder geval een spoedsluiting van een maand op te leggen. Volgens zijn woordvoerder had dat te maken met de vondst van 'een substantiële hoeveelheid harddrugs' dat was aangetroffen. Op vrijdag 7 februari besloot Bezuijen de sluiting nog eens met negen maanden te verlengen.

Veel onduidelijk

Tot op de dag van vandaag kunnen de politie en het Openbaar Ministerie (OM) vrijwel niets kwijt over de zaak. Het is dus ook niet bekend of er al verdachten zijn aangehouden. En ook welke soorten harddrugs er zijn gevonden, blijft vooralsnog onduidelijk. 'Het gaat om een lopend onderzoek en we kunnen daarom nog niet veel melden', is het enige dat de politie tot nu toe heeft gezegd.

Medewerkers van omliggende bedrijven zeggen ook niet te weten wat er gevonden kan zijn. Al zou er wel eens door iemand een chemische lucht en een anijsachtige geur zijn geroken.

