Hagenaars aangehouden voor woningoverval Gouda

De recherche heeft dinsdag drie mannen aangehouden vanwege een woningoverval aan de Kornoeljelaan in Gouda. Het gaat om twee Hagenaars van 25 en 42 jaar en een man van 22 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats. De overval was op maandag 13 januari rond 18.00 uur.

De twee mannen uit Den Haag zijn aangehouden in de woning van de 42-jarige verdachte. Dat huis is ook doorzocht. Er werd bij de huiszoeking apparatuur in beslag genomen voor verder onderzoek. De 22-jarige man is in Poeldijk aangehouden. De drie verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Twee mannen gingen op 13 januari de woning aan de Kornoeljelaan binnen nadat de bewoonster had opengedaan. Er ontstond een worsteling waarna de 57-jarige vrouw werd vastgebonden. De mannen bedreigden de vrouw met vermoedelijk een vuurwapen en zochten in de woning naar sieraden en geld. Daarna renden de mannen de woning uit. Twee buren zijn nog achter de mannen aangerend, maar verloren hen uit het oog. Waarschijnlijk heeft de derde verdachte in de buurt met de auto gewacht op de vluchtende mannen.

