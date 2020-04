Nieuwe website Veiligheidsregio Haaglanden informeert bewoners over incidenten en risico's

Veiligheidsregio Haaglanden heeft woensdag de website haaglandenveilig.nl gelanceerd. Op die site wordt actuele informatie over lopende risico's en incidenten in de regio geplaatst. Via een interactieve kaart kunnen bewoners van de regio zien waar incidenten zich afspelen en hoe ze moeten handelen als ze er zelf mee te maken krijgen.

In eerste instantie zal de website alleen gebruikt worden door de brandweer. Alle incidenten waarvoor normaal gesproken een woordvoerder van de brandweer wordt ingeschakeld zullen vanaf nu ook op de website worden gepubliceerd. Volgens woordvoerster Yvon Hoogervorst zullen andere hulpverleningsdiensten op korte termijn ook gebruik gaan maken van de site. 'Vanwege de crisis is het nu lastig om het hele systeem in een keer te lanceren', vertelt Hoogervorst.

Woordvoerders van de brandweer maken nu vooral gebruik van Twitter om incidenten te melden. 'Maar daarmee ben je erg beperkt in welke informatie je kunt verschaffen', legt Hoogervorst uit. 'Op de website kan de woordvoerder een veel gedetailleerder bericht plaatsen, met allemaal informatie die je via Twitter niet kan delen vanwege de karakterlimiet.' Het bericht op de site wordt ook op Twitter gezet, inclusief een link naar het bijbehorende blog op de site.

Centrale plek

Op de website staat ook informatie over incidenten die zich nog niet hebben voorgedaan zoals stralingsincidenten, grote overstromingen, terroristische aanslagen, gevaarlijke stoffen en meer. Via een zogeheten risicokaart kunnen bewoners zien welke mogelijke gevaren zich in hun directe omgeving kunnen voordoen.

'De bedoeling is dat we straks alle mogelijke informatie over incidenten en crisissituaties op één plek hebben, zodat iedereen zich zo goed mogelijk kan informeren', legt woordvoerster Hoogervorst uit. De website, gebaseerd op vergelijkbare sites van andere veiligheidsregio's zoals Zeeland en Rotterdam-Rijnmond, is volgens Hoogervorst uitgebreid getest: 'Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de site het opeens niet doet als er heel veel meldingen tegelijk binnenkomen.'