Coronavirus: dodental opgelopen tot 4795, negen zorgmedewerkers overleden

Deskundigen praten Tweede Kamer bij over beschermingsmiddelen en coronatesten.

Het bevestigde dodental staat donderdagmiddag op 4795.

TU Delft is woensdag een grootschalig online onderzoek naar voorkeuren voor exitstrategie gestart.

Coronaboete voor Leidse studenten ingetrokken

De boete die vijf Leidse studenten kregen omdat ze tegelijkertijd op het balkon van hun studentenhuis aan de Vrijheidslaan stonden, is ingetrokken. Dit meldt burgemeester Henri Lenferink naar aanleiding van vragen van de jongerenafdeling van het CDA in Leiden.

Volgens Lenferink zijn studentenhuizen officieel nog steeds geen huishouden. Bewoners kunnen echter niet meer beboet worden als ze binnenshuis geen afstand van elkaar houden. Als ze buiten hun studentenhuis komen, dan moeten ze wel afstand houden.

ADO-supporters kunnen weer spandoeken maken

Supporters van ADO Den Haag kunnen weer de befaamde spandoeken maken. De fans waren door het budget heen. Maar door een inzamelingsactie is er weer voldoende geld om de witte doeken te bespuiten. De supporters hebben onder andere doeken gemaakt voor het zorgpersoneel, horecapersoneel en bejaarden in de verzorgingstehuizen.

Negen zorgmedewerkers overleden

Zeker negen mensen die in de zorg werkten, zijn overleden aan het coronavirus. Zes van hen hadden al gezondheidsklachten, van de drie anderen is dat niet bekend, aldus het RIVM.

Bij 13.884 zorgmedewerkers is het coronavirus vastgesteld. Dat is iets meer dan een derde van alle positief geteste personen. Van hen zijn 458 in ziekenhuizen opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om artsen, verpleegkundigen en huisartsen. Waar ze het virus hebben opgelopen, is niet bekend.

Dodental opgelopen tot 4795

Het dodental als gevolg van het coronavirus is donderdagmiddag opgelopen tot 4.795. De afgelopen 24 uur zijn bij het RIVM 84 doden gemeld. In totaal zijn er 84 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.

Het RIVM telt in deze cijfers alleen de mensen mee die voor hun overlijden positief zijn getest op het virus. Het werkelijke aantal overledenen is waarschijnlijk beduidend hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. Zo overlijden in verpleeghuizen veel ouderen voor wie een ziekenhuisopname geen zin meer heeft.

Rode Kruis haalt zes miljoen beschermingsmiddelen op

Nederlanders hebben meer dan zes miljoen beschermingsmiddelen gedoneerd aan het Rode Kruis. Het gaat om meer dan vier miljoen handschoenen en 1,5 miljoen maskers. De inzameling vond plaats tussen 20 maart en 29 april.

Vrijwilligers hebben de middelen gecontroleerd en overgedragen aan de overheid. Die heeft de spullen verdeeld onder de plekken waar ze het hardst nodig zijn. Het Rode Kruis heeft de inzamelingsactie beëindigd omdat het zich wil richten op andere hulpverlening, zoals het ondersteunen van de zorg en het uitdelen van voedselpakketten. Mochten mensen toch nog hulpmiddelen willen doneren dan kunnen ze altijd contact opnemen met het Rode Kruis.

Meeste werkgevers klaar voor 1,5 metereconomie

De meeste werkgevers zijn volgens werkgeversorganisatie AWVN klaar voor een herstart van hun bedrijf in de 1,5 metereconomie. Uit een enquête van de AWVN blijkt dat 95 procent van de respondenten maatregelen getroffen heeft om volgens de nieuwe voorschriften te kunnen werken of daarmee bezig is.

'Genoeg mondkapjes voor zorgpersoneel'

Er zijn op dit moment genoeg mondkapjes beschikbaar voor het zorgpersoneel. Dat benadrukte Rob van der Kolk van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) donderdag in de Tweede Kamer. Het LCH is een samenwerkingsverband van publieke en private partijen en kopen gezamenlijk beschermingsmiddelen in, waar zorginstellingen weer terecht kunnen.

Van de meeste beschermingsmiddelen zijn er 'voldoende', zo zei Van der Kolk. 'De portal is daar, iedereen kan bestellen. Ook tegen goede prijzen. In de markt zijn de prijzen heel anders.'

Duits onderzoek: kinderen mogelijk net zo besmettelijk

Kinderen kunnen het coronavirus waarschijnlijk net zo makkelijk overdragen als volwassenen. Het aantal virusdeeltjes in de luchtwegen is bij alle leeftijdsgroepen hetzelfde, aldus onderzoekers in Berlijn.

Zij waarschuwen dan ook voor een onbeperkte opening van scholen en kinderdagverblijven. De studie door wetenschappers onder leiding van viroloog Christian Drosten is nog niet gecontroleerd door onafhankelijke deskundigen. Het was al bekend dat kinderen met griep zeer hoge concentraties virusdeeltjes in hun keel hebben.

Volgens een ander onderzoek lopen kinderen minder vaak het coronavirus op dan anderen. Ook zou bij kinderen een infectie minder ernstig verlopen. Gevallen waarin ze ernstig ziek worden, blijven zeldzaam. Verder lijken er geen gevallen bekend te zijn waar een kind een volwassene besmet, aldus een analyse van wereldwijde virusstudies die is opgesteld door het kindergeneeskundig blog Don't Forget the Bubbles. Veel geïnfecteerde kinderen vertonen mogelijk helemaal geen ziekteverschijnselen.

Premier Rutte bezoekt politiebureau Scheveningen

Premier Mark Rutte heeft donderdagmorgen het politiebureau van Scheveningen bezocht. Volgens de minister-president is het werk van de handhavers door het coronavirus veranderd. Ze moeten nu meer handhaven om de volksgezondheid te beschermen. De aanwezigen agenten gaven bij de premier aan te merken dat het weer drukker op straat wordt, waarna de premier iedereen nogmaals op het hart drukte zoveel mogelijk thuis te blijven en op straat anderhalve meter afstand te houden.

'Voldoende capaciteit om leraren te testen'

Er is voldoende capaciteit om om leraren en medewerkers van kinderdagverblijven te testen als zij klachten krijgen. Dat heeft speciaal coronagezant Feike Sijbesma tijdens een briefing in de Tweede Kamer gezegd. In mei zal de capaciteit komen te liggen op achtduizend testen per dag, waarmee ook leraren en andere beroepsgroepen die werken met kinderen in aanmerking komen voor testen.

De basisscholen gaan op 11 mei weer open, en het kabinet heeft aangegeven dat de testen dan uitgebreid moeten worden naar de doelgroepen die met de kinderen werken. Volgens Sijbesma is er vanaf 6 mei voldoende capaciteit om aan dit beleid te voldoen.

Sportclubs hebben trainingen hervat

Veel sportclubs zijn weer begonnen met het geven van trainingen aan hun jeugdleden. Sinds woensdag mogen kinderen tot 18 jaar weer trainen in de buitenlucht. Bij voetbalvereniging ARC uit Alphen aan den Rijn werd daar direct gebruik van gemaakt, al was dat volgens bestuurslid Kees Jan van Leeuwen niet eenvoudig. 'We hebben van alles moeten regelen om het mogelijk te maken, zoals alternatieve trainingsschema's om er voor te zorgen dat kinderen uit verschillende teams elkaar zo min mogelijk treffen.'

Kinderen tot 12 jaar mogen zonder beperkingen trainen, de jeugd tussen 12 en 18 jaar moet zich ook tijdens het sporten aan de anderhalve meter afstand houden. 'Gelukkig is de KNVB hier direct op ingesprongen en hebben ze geholpen met handige trainingen en oefeningen', legt Van Leeuwen uit. 'En we zorgen zelf voor twee trainers per team zodat we de kinderen kunnen helpen om afstand te houden, want in hun enthousiasme hebben ze daar niet altijd oog voor.'

De jeugdopleiding van ADO Den Haag gaat maandag weer van start, zo laat de club donderdag weten. Ook hier gelden de richtlijnen van het RIVM. Kinderen mogen niet in de kleedkamers en moeten zich thuis omkleden. Ook is er geen publiek toegestaan tijdens de trainingen. Ook bij ARC mogen ouders niet naar de trainingen kijken. Jeugdspeler Vigo geeft in een reactie aan dat hij dat niet zo erg vindt. 'Lekker rustig', vertelt hij in de uitzending van TV West.

3D-tour door Museum Prinsenhof

Museum Prinsenhof Delft lanceert een 360 graden-museumtour door de nieuwe tentoonstelling 'Zilver. Meesterstukken van Delftse zilversmeden 1590-1800'. Bezoekers kunnen met deze tour virtueel langs circa tachtig meesterstukken lopen, waaronder nautilusbekers, drinkschalen en speciale tafelstukken uit de 17de en 18de eeuw. De beelden zijn van een hoge resolutie. Bij zes zilveren objecten uit de bloeiperiode van de Delftse zilversmeedkunst kunnen bezoekers tot op het kleinste detail inzoomen en de stukken van alle kanten bekijken. De tour is online te volgen via www.prinsenhof-delft.nl/zilver.

De tentoonstelling zou op 27 maart openen voor het publiek, maar het museum is nog gesloten. 'Op deze manier kunnen wij bezoekers alvast een inkijk geven in deze tentoonstelling met topstukken uit de bloeitijd van de Delftse zilversmederij. We hopen dat bezoekers, na het zien van deze tour, de tentoonstelling ‘in het echt’ willen bezoeken zodra dat weer mogelijk is', zegt Janelle Moerman, directeur Museum Prinsenhof Delft.

'Deel wietgebruikers blowt meer door coronacrisis'

Een deel van de mensen die (bijna) elke dag wiet of hasj gebruiken, is door de coronacrisis meer gaan blowen. Dat meldt het Trimbos-instituut op basis van tussentijdse resultaten van de Cannabis & Corona-enquête. Twee op de vijf deelnemers melden een toename van het gebruik. Ze roken nu gemiddeld 4,3 joints per dag, tegen 3,6 joints voordat de coronamaatregelen ingingen.

De gebruikers geven verveling als belangrijkste reden, maar ook stress en andere psychische klachten spelen een rol. Bijna de helft van de deelnemers verandert zijn of haar gebruikspatroon niet en een op de tien is minder gaan gebruiken of (tijdelijk) gestopt. Trimbos doet het onderzoek om in kaart te brengen hoe gebruikers reageren op de coronamaatregelen en welke vragen zij hebben over hun gebruik van cannabis tijdens de coronacrisis. Volgens het instituut is het geen representatief onderzoek, maar geeft het toch een goede indicatie van het effect van de coronamaatregelen op het cannabisgebruik.

Omzetstijging Nederlandse winkels door supermarkten

De totale omzet van de Nederlandse winkels is in maart met 2 procent gestegen in vergelijking met maart vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek komt dit vooral door de hogere omzetten van supermarkten en drogisterijen. In die winkels hamsterden mensen aan het begin van de lockdown zaken als wc-papier, rijst, pasta en desinfecterende gel.

Ook doe-het-zelfzaken en elektronicawinkels deden het goed. Tijdens de lockdown zijn mensen meer gaan klussen in huis. Meubel-, schoenen- en kledingwinkels noteerden een forse omzetdaling. Bij die laatste twee categorieën werd rond de 40 procent minder verkocht. De gehele non-foodsector kwam daardoor in de min uit.

Haagse Spuistraat knelpunt anderhalve meter economie

De Spuistraat in Den Haag is een van de knelpunten waarin het lastig wordt voor het winkelend publiek om anderhalve meter afstand te houden. Dat zegt onderzoeksbureau Locatus tegen Nu.nl. Volgens Locatus is het in de meeste winkelstraten geen probleem om anderhalve meter afstand te houden en zouden er op drukke zaterdagen ongeveer twintig plekken in Nederland zijn waar beperkingen voor het publiek nodig zijn. De Spuistraat in Den Haag is een van deze plekken.

Volgens de onderzoekers kunnen er per meter dat een winkelstraat breed is vijfhonderd mensen per uur passeren. Locatus heeft berekend dat dit in bijna elke winkelstraat mogelijk is, maar dat de smalle Spuistraat een knelpunt kan zijn. Dit geldt alleen voor de zaterdag, de drukste dag van de week.

Deskundigen praten kamer bij over beschermingsmiddelen

Deskundigen praten de Tweede Kamer donderdagmorgen bij over coronatesten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Het kabinet probeert zoveel mogelijk van deze middelen te kopen, maar er is wereldwijd nog steeds een groot tekort aan deze middelen. Een deel van de Kamer vindt dat het kabinet te traag heeft gereageerd op de crisis en sneller had moeten beginnen met de inkoop van middelen. Ook vinden zij dat er veel meer getest moet worden en meer beroepen persoonlijke beschermingsmiddelen moeten krijgen.

De Kamerleden worden bijgepraat door speciaal coronagezant Feike Sijbesma, Jan Woldman van de GGD Amsterdam-Amstelland, Rob van der Kolk, coördinator van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, en Ernst van Koesveld, directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS.

Vakbond CNV: Geen eisen steunpakket ten koste van banen

Het kabinet mag niet te veel eisen stellen aan de steun die het aan bedrijven geeft om de coronacrisis door te komen. En het eisenpakket mag helemaal niet leiden tot banenverlies. Die oproep doet vakbond CNV, nadat er vanuit de samenleving steeds meer vraag komt naar extra eisen aan de overheidssteun. Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin is de regeling vooral bedoeld om banen te behouden en moet dat zo blijven.

Wel vindt CNV-voorzitter Piet Fortuin dat bedrijven geen hoge bonussen of dividend meer mogen uitkeren als ze staatssteun ontvangen. En voor de lange termijn denkt de vakbondsleider dat 'duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen' deel kunnen uitmaken van het eisenpakket. 'Maar daar is nu nog niet het juiste moment voor.'

Zevenduizend patiënten ontslagen uit ziekenhuis

Er zijn in Nederland zevenduizend coronapatiënten ontslagen uit het ziekenhuis. Dat concludeert De Volkskrant op basis van de gedetailleerde cijfers van de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Twee derde van alle opgenomen mensen is inmiddels voldoende hersteld om het ziekenhuis te mogen verlaten.

De herstelde patiënten zijn gemiddeld 63,5 jaar oud en lagen zeven dagen in het ziekenhuis. Uit de cijfers blijft verder dat 70 procent van de mensen die opgenomen is op een reguliere ziekenhuisafdeling inmiddels naar huis is, bij de patiënten die op een intensive care hebben gelegen is dit 20 procent.

Meerderheid Nederlanders zal veilige corona-app installeren

Meer dan de helft van alle Nederlanders zal een corona-app installeren op zijn of haar mobiele telefoon als deze app aan alle privacy- en veiligheidseisen voldoet. Dat blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit, zo schrijft het AD. Volgens de onderzoekers is de benodigde dekkingsgraad van 60 procent haalbaar in Nederland.

Uit de studie blijkt dat vooral jongeren en jongvolwassenen bereid zijn de app te installeren. De groep Nederlanders die twijfelt of ze een bluetooth-app wil die gebruikers erop wijst als ze in de buurt van een coronapatiënt zijn geweest, is onder bepaalde voorwaarden wel over te halen. Een deel zou de app installeren als het daarmee weer mogelijk wordt om in grotere groepen samen te komen.

Helft coronapatiënten heeft trombose-verschijnselen

Uit onderzoek van meerdere ziekenhuizen, waaronder het Leids Universitair Medisch Centrum, blijkt dat ongeveer de helft van de patiënten op de intensive care trombose-verschijnselen vertoont. Zij hebben last van bloedstollingen in de longen en hersenen, waardoor zij een grotere kans hebben om te overlijden. In andere ziekenhuizen ter wereld werden dezelfde verschijnselen ook geconstateerd. Tijdige behandeling is van levensbelang.

Rutte: goede trend moeten we vasthouden

Volgens premier Rutte gaan de cijfers van de coronacrisis de goede kant op. Dat zei hij woensdag tijdens een persmoment na het crisisoverleg van het kabinet. Wel waarschuwt de premier om nu niet te veel risico's te nemen. Dankzij het dalende aantal besmettingen wordt het weer drukker op straat. Als de cijfers daardoor weer oplopen, zal het volgens de premier alleen maar langer duren voordat ondernemers zoals kappers en kroegen weer open mogen. 'Blijf zoveel mogelijk thuis, dat blijft voor ons allemaal gelden', aldus de premier.