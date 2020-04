Opnieuw brand in Leidschendam, nogmaals aan Fluitpolderplein

De eerste melding kwam rond 22:00 uur binnen. De brandende auto stond op een parkeerplaats aan het Fluitpolderplein. De vlammen sloegen uit in het motorcompartiment van de auto. De brandweer wist het vuur te blussen voordat de auto compleet kon uitbranden. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

De afgelopen dagen is het onrustig in Leidschendam. Zo stond op zondag aan de Prins Frederiklaan een auto in brand, en op dinsdag nogmaals aan de Prinses Annalaan. Ook woedde aan het Fluitpolderplein op maandag een brand bij een Jeu des Boules vereniging. De politie surveilleert nu extra intensief in de omgeving. Meerdere jongeren zijn in Leidschendam al opgepakt in verband met het samenscholingsverbod wegens de coronacrisis, ook in de omgeving waar de branden onstonden.