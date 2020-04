'Haagse Spuistraat knelpunt bij anderhalve meter economie'

De Spuistraat in Den Haag is een van de knelpunten als we naar een anderhalve meter samenleving gaan. Dat zegt Gert-Jan Slob, directeur van onderzoeksbureau Locatus. 'Voor de zaterdagmiddag zal een oplossing gevonden moeten worden. Dan zijn er teveel mensen in de smalle winkelstraat.'

Locatus heeft onderzocht in welke straten in Nederland de drukte soms te groot is om voldoende afstand te kunnen houden. 'Een ander bureau heeft berekend dat er ongeveer vijfhonderd mensen per uur door een straat kunnen voor elke meter die de straat breed is', zo legt Slob uit. 'Wij hebben vervolgens de straten opgemeten, en hebben die capaciteit vergeleken met de bezoekersstromen.'

Uit het onderzoek van Locatus blijkt dat er vooral in smalle winkelstraten een probleem kan ontstaan. 'In Den Haag is de Grote Marktstraat bijvoorbeeld de drukste straat', legt Slob uit. 'Maar die straat is zo breed dat deze de bezoekersstromen ook op het drukste moment aan moet kunnen.'

Zaterdagmiddag

Voor de Spuistraat ligt dat anders. 'Die straat is smaller, waardoor dit wel een knelpunt is', legt Slob uit. 'Maar dit geldt alleen voor het drukste moment in de week, de zaterdagmiddag. Op andere momenten, zoals de zaterdagmorgen geldt dit niet.'

Ook in andere smalle straten in de Haagse binnenstad wordt het nooit te druk. Volgens Locatus zijn er slechts een twintigtal knelpunten in heel Nederland. 'Dat geldt voor de Kalverstraat en de Nieuwendijk in Amsterdam, maar ook een paar straten die je minder snel verwacht, zoals smalle winkelstraten in Zwolle en Enschede', legt Slob uit.

Horeca dicht

Voor de Spuistraat zal volgens Slob wel een oplossing bedacht moeten worden als alles weer open mag, maar we nog steeds anderhalve meter afstand moeten houden. 'Nu zijn nog veel winkels gesloten, al gaat alles langzaam weer open. De horeca is wel nog dicht, en dat scheelt wel een slok op een borrel. Er loopt nu ongeveer 40 procent van het normale aantal mensen in de stad, dus er is nu geen enkel probleem.'

Locatus heeft een aantal oplossingen bedacht om te voorkomen dat het te druk wordt in de Spuistraat. 'Je kunt met een vergelijkbare oplossing kunnen komen als in de supermarkt. Dat tellers mensen tegenhouden op het moment dat het te druk wordt. Of je stelt omleidingen in om de straat te ontlasten.'

