Ex-raadslid Damiën Zeller (25) terug bij jongerenpartij Hart voor Den Haag

Damiën Zeller van Hart voor Den Haag/Groep de Mos keert terug in een functie die hij eerder ook al vervulde. De 25-jarige Zeller wordt voorzitter van de jongerenbeweging van de grootste partij van Den Haag. Zeller stelde afgelopen najaar zijn raadszetel ter beschikking aan partijleider Richard de Mos die moest aftreden als wethouder omdat hij verdachte is in een corruptiezaak.

Damiën Zeller was in 2016 de oprichter en voorzitter van de jongerenbeweging Jong de Mos van Groep de Mos. Na de gemeenteraadsverkiezingen werd hij in de zomer van 2018 raadslid voor zijn partij.

Die functie bekleedde hij korter dan voorzien want in oktober 2019 kwam het Haagse stadhuis in een ongekende crisis terecht. De Hart voor Den Haag/Groep de Mos-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui bleken verdachten in een corruptiezaak en namen ontslag als wethouder. De Mos, die ontkent schuldig te zijn, wilde weer terug de gemeenteraad in en Zeller gaf zijn zetel vrijwillig op voor zijn partijleider.

Uitgaansgelegenheden

Nu keert Zeller dus terug op het oude nest. Hij volgt Wout van Tongeren op die in Amsterdam gaat wonen en studeren. Van Tongeren blijft wel in het bestuur. De jongerenbeweging heeft zichzelf ten doel gesteld om de fractie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos scherp te blijven houden op het gebied van jongerenzaken. 'Denk aan studentenhuisvesting, voldoende aanbod van uitgaansgelegenheden, alhoewel dat uiteraard lastig is in coronatijden. Verder willen we een goed cultureel aanbod en goed onderwijs', zegt Zeller. 'Ook willen we proberen om jongeren meer betrokken te krijgen bij de politiek en de opkomst onder jongeren bij verkiezingen te verhogen.'

Daarnaast organiseert de jongerenbeweging activiteiten met bijvoorbeeld sprekers. Zeller: 'Wij zien dat veel jongeren actief zijn op de nieuwe media en veel van de georganiseerde avonden gaan we live gaan uitzenden via Instagram, Tiktok en Facebook.' De jongerenbeweging heeft volgens Zeller ongeveer 65 leden.

Groen-geel hart

Richard de Mos is tevreden. 'We zijn als partij natuurlijk onwijs blij om Damiën weer als voorzitter te zien van de jongerenbeweging. Hij gaf zijn zetel als raadslid op, waardoor ik weer fractievoorzitter kan zijn in de Haagse gemeenteraad. Daarmee heeft Damiën laten zien dat hij een groot groen-geel Hart heeft voor de partij. Ik geloof dat Damiën zich de komende twee jaar keihard gaat inzetten om de jongeren nog meer te betrekken bij het reilen en zeilen binnen de partij, maar vooral bij hun betrokkenheid met de stad.'