Verbod op recreatief nachtverblijf in Hollands Midden vrijdag opgeheven

Het verbod op recreatief nachtverblijf in de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt vrijdag ingetrokken. Burgemeesters in de regio hebben woensdag overleg gehad over de maatregel. Het was vanaf begin april verboden om te overnachten op onder andere campings, in strandhuisjes en op vakantieparken om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

'Dit verbod heeft bijgedragen aan een vermindering van het aantal reisbewegingen in met name de Paasvakantieperiode en daarmee aan het waarborgen van de zorgcontinuïteit in de regio', aldus de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Doordat de druk op de zorg in de regio afneemt, wordt recreatief nachtverblijf weer toegestaan. Ook het feit dat binnenkort de basisscholen weer van start gaan, heeft meegespeeld. Daardoor neemt het aantal reisbewegingen naar bijvoorbeeld campings af, stelt de Veiligheidsregio. 'Daardoor is het niet meer proportioneel om het verbod te handhaven.' Het opheffen van het verbod gaat 1 mei om 12.00 uur in. Gezamenlijke sanitaire voorzieningen moeten nog wel gesloten blijven.

'Ondernemers heel erg blij'

De Alphense burgemeester Liesbeth Spies verwacht dat ondernemers in de sector 'heel erg blij' zullen zijn met het opheffen van het verbod. 'Ondernemers zijn zo in ieder geval in staat om een deel van de activiteiten - en dan ook nog in de meivakantie - toch weer te kunnen laten plaatsvinden', aldus Spies in een reactie.

Deze gemeenten vallen onder de Veiligheidsregio Hollands Midden: Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.

Haaglanden nog niet

Het verbod op recreatief nachtverblijf in de veiligheidsregio Haaglanden blijft nog van kracht, staat te lezen in de woensdag opnieuw vastgestelde noodverordening.

