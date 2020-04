Campingeigenaren blij met toestaan overnachtingen: 'Dit is een verademing'

Campingeigenaren in de regio Hollands Midden reageren opgelucht op het nieuws dat vanaf vrijdag het verbod op recreatief overnachten wordt opgeheven. 'Dit is een verademing', zegt Ferry van den Burg, eigenaar van camping De Duinpan in Noordwijkerhout. 'Een mooie eerste stap', zegt Rosemarijn Dees van Camping de Zuidduinen in Katwijk.

Veiligheidsregio Hollands Midden maakte donderdagmiddag bekend dat het verbod op recreatief overnachten vanaf vrijdag wordt opgeheven. Het was vanaf begin april verboden om te overnachten op onder andere campings, in strandhuisjes en op vakantieparken om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 'Wij zijn heel erg blij', zegt Dees die niet verwacht dat het gelijk druk zal worden. 'De sanitaire voorzieningen mogen nog niet open, dus voorlopig kunnen we alleen mensen ontvangen die de voorzieningen aan boord hebben.'

Volgens de campingeigenaar is het een gevalletje 'beter iets dan niets'. 'Ik vreesde eerst dat er niks versoepeld zou worden tot 20 mei. En de kans dat ze op de dag voor Hemelvaart zaken zouden versoepelen, is nihil dus dan had het pas juni geworden. Dus we zijn hier heel erg blij mee. Het is een mooie eerste stap, meer dan we hadden verwacht.' Dat het niet druk zal worden, is volgens Dees niet zo'n probleem. 'Dat willen we zelf ook niet, want dan kunnen we de volksgezondheid niet waarborgen. Nu kunnen we de ruimte die nodig is, garanderen.'

'Een verademing'

Eigenaar van camping de Duinpan is ook blij. 'Dit is een verademing. Je kan nu weer gaan doen wat je goed kan: ondernemen. Dat zal heel moeilijk zijn, want veel mensen blijven alsnog weg. Ik verwacht absoluut geen drukte, maar die paar die willen, kunnen nu even vluchten uit de stad', aldus Van den Burg. 'Als we zes tot tien procent van onze bezetting halen, mogen we onze handen dichtknijpen.' Ook Van den Burg noemt het 'beter iets dan niets'.

Om veilig open te kunnen werken ze bij de Duinpan met protocollen. 'Ook voor ons personeel. We hebben plastic wandjes bij de balie, we hebben onze hygiënevoorschriften en we bewaren afstand. Dat moet een gewoonte worden.'

'Het zal langzaam aantrekken'

'Dit is een hele goede beslissing', zegt Anita van den Bogaard, eigenaar van camping De Hof van Eeden in Warmond. 'Nu kan er in ieder geval weer wat op gang kan komen. Mensen kunnen er perfect mee uit de voeten en het is ook haalbaar onze camping. Ik kan mensen op de camping zodanig uit elkaar zetten dat er ruimte genoeg is om de maatregelen in acht te nemen.'

Ook Van den Bogaard verwacht geen stormloop aan recreanten. 'Ik denk dat het langzaam een beetje zal gaan optrekken. Niet iedereen durft, mensen voelen zich toch nog een beetje bezwaard om op pad te gaan.'

'Blij voor mensen acht hoog in een flat'

'Het werd tijd', zegt Marc Warmerdam van camping Op Hoop van Zegen in Noordwijkerhout. 'Ik ben gruwelijk blij dat we weer open mogen.' Toch is er volgens Warmerdam nog wel wat onduidelijkheid. 'Ik mis een beetje de communicatie. Het lijkt nu alsof we de volle honderd plekken weer mogen gebruiken, maar dat is natuurlijk niet zo.'

Dat de sanitaire voorzieningen dicht moeten blijven, is ook volgens Warmerdam geen probleem. 'Veel mensen hebben een camper waar een douche of wc in zit, dus die kunnen gewoon weer langskomen.' De camping-eigenaar is vooral blij voor mensen 'die bijvoorbeeld acht hoog in een flat wonen'. 'Je zal daar zitten en buren hebben met bijvoorbeeld gillende kinderen, dan is het fijn dat die mensen er even een weekendje tussenuit kunnen om hun rust te pakken.'

Geen annuleringen meer

Eigenaar van vakantiepark Wijde Aa in Roelofarendsveen, Bart van Rijn, is voorzichtig positief. 'Onze recreatiewoningen kunnen open, de camping zelf blijf dicht. Er is uiteindelijk maar één regeltje veranderd, dus de toiletgebouwen kunnen nog niet worden gebruikt.' Het voordeel zit hem volgens Van Rijn vooral in de kosten van mensen die annuleren. 'Dat was een gedoe, want je moest iedereen terugbetalen omdat overnachten niet mogelijk was. Nu kun je zeggen dat je gewoon open bent en dat scheelt financieel behoorlijk.' Ook Van Rijn verwacht dat het nog lang zal duren voordat mensen weer komen recreëren. 'Mensen zijn nog steeds voorzichtig.'

Het verbod op recreatief nachtverblijf in de veiligheidsregio Haaglanden blijft nog kracht, staat te lezen in de woensdag opnieuw vastgestelde noodverordening.

