Militairen helpen Voedselbank Haaglanden bij verspreiden van voedselpakketten

Dankzij de hulp van Defensie worden 21 van de 26 uitgiftepunten van Voedselbank Haaglanden weer bevoorraad. Daar is vier weken voorbereiding aan vooraf gegaan. Zo hebben de logistieke specialisten niet alleen gekeken naar de inrichting van het distributiecentrum aan de Boomaweg, zodat daar op een veilige manier weer gewerkt kan worden, maar ook naar de uitgiftepunten.

'Of de uitgiftepunten een in- of een uitgang had, of we voldoende afstand konden nemen en of ze konden verdubbelen qua klanten,' aldus sergeant-majoor Ser. Want sommige uitgiftepunten bleken niet langer geschikt bij het hanteren van de maatregelen van het RIVM.

Humanitaire hulp

Door de uitbraak van het coronavirus doen steeds meer mensen een beroep op de voedselbank. Lentz: 'Het aantal is toegenomen, ongeveer tien procent. We zaten vroeger altijd rond de 1950 gezinnen, we zitten nu rond de 2150 gezinnen.' Hij verwacht dat dat aantal nog verder zal toenemen: 'Want steeds meer mensen komen economisch in zwaar weer te zitten omdat ze hun baan kwijt raken. Dat kunnen ze even volhouden, maar als voorzieningen wegvallen dan vallen ze terug op de voedselbank.'

Voor de militairen is hun inzet een dankbare taak. Ser: 'We zijn nu bezig met humanitaire hulpverlening in crisissituatie. Dat is onze taak. Het is gewoon fijn om daar een steentje aan bij te dragen. Het is ons volk. Ja, heel fijn.'

