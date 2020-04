Plannen van Den Haag om op waterstof te gaan rijden lopen op fiasco uit

Het Haags veegbedrijf maakte gebruik van leaseauto’s. Maar het contract liep recent af. Mede omdat het college van burgemeester en wethouders het plan had om het wagenpark van de gemeente te verduurzamen, werd besloten zelf milieuvriendelijke voertuigen te kopen.

Maar niet alle voertuigen die de gemeente nodig heeft, bleken te koop in een milieuvriendelijke variant. Vandaar dat het stadsbestuur een op het oog slim plan bedacht. De gemeente zou ook vier diesels kopen en die met subsidie van het Rijk laten ombouwen, zodat ze op waterstof konden gaan rijden.

Subsidie

Nu blijkt dat het allemaal toch niet zo liep als gedacht. Want in 2018 was de schatting nog dat het ombouwen van de voertuigen mogelijk was voor 60.000 euro. Omdat de gemeente daarvoor geen geld had, werd subsidie aangevraagd bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – door het stadsbestuur overigens nog V&W genoemd, een naam die al tien jaar niet meer bestaat. Het departement was genegen om 37.500,00 per voertuig mee te balen.

Met dat bedrag in het vooruitzicht besloot het stadsbestuur over te gaan tot een proef. Eerst zou een auto worden omgebouwd. Bij succes zouden nog vier volgen.

Kwestie

Maar toen ambtenaren van de gemeente dieper in de kwestie doken, bleek dat er maar een leverancier was die de klus kon klaren. De ombouw van de auto’s kost alleen geen 60.000 euro, zoals gedacht, maar ruim drie keer zo veel: 210.000 euro per voertuig.

Dat vindt het ministerie wat te gortig, moet het stadsbestuur nu melden. 'Het rijk, als subsidieverstrekker, heeft aangegeven niet akkoord te gaan met de besteding van de subsidie aan een dermate dure oplossing.’ Daarom gaat het veegbedrijf nu maar rijden op groen gas.

