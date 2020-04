Groen licht voor islamitische middelbare school in Den Haag

Minister Arie Slob van Onderwijs heeft groen licht gegeven voor een islamitische middelbare school in Den Haag. Het gaat om de eerste islamitische middelbare school in Den Haag. Op de school die volgend jaar augustus van start gaat is ruimte voor zowel mavo, havo, als vwo-onderwijs.

Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Rotterdam (Sivor) had de aanvraag gedaan. Die organisatie runt in de havenstad het islamitsche Avicenna College. Drie andere aanvragen van Sivor voor bekostiging van (traditioneel) islamitische scholengemeenschappen voor mavo, havo en vwo wees de minister af. Daar zat ook een aanvraag bij voor een tweede islamitische middelbare school in Den Haag.

Slob zei donderdag tegen de Tweede Kamer dat uit een prognose van het aantal leerlingen blijkt dat aan de stichtingsnormen voor een scholengemeenschap kan worden voldaan. Er zijn in Nederland maar een paar islamitische middelbare scholen.

'Goed onderwijs staat altijd voorop'

‘Vrijheid van onderwijs is een groot goed in onze stad’, reageert wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) van Den Haag. ‘Nu Sivor alle checks van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft doorstaan, gaat de gemeente met ze in gesprek over de mogelijkheden om van start te gaan. De middelbare school kan een mooie toevoeging zijn op het diverse palet aan scholen in onze stad, waarbij goed onderwijs voor alle kinderen in Den Haag altijd voorop staat.'