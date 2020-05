Vliegtuigen staan stil, toch is regelmatig onderhoud nodig: 'Elke tien dagen gas met motor geven'

Een vliegtuig kan je niet net als een auto wekenlang stil laten staan. William van der Sman, leider van de technische dienst van Transavia, vertelt hoe zij hun vliegtuigen in goede conditie houden in deze bijzondere tijden. 'Normaal doe je onderhoud om een vliegtuig klaar te maken voor een vlucht. Nu voer je ook onderhoud uit, maar daarna zet je alles weer uit en ga je weer naar huis. Dat hoort eigenlijk niet. Het is uitermate onbevredigend.'

Vliegtuigmotoren en andere onderdelen worden in deze tijden ingepakt. Hiermee wordt voorkomen dat onderdelen gaan roesten, waardoor de toestellen niet meer goed functioneren. Ook kunnen vogels daardoor geen nestjes maken in onderdelen van het toestel.

Motoren elke tien dagen aangezet

Naast het inpakken worden de vliegtuigen regelmatig gecheckt door de technische dienst. Zo moeten de motoren van vliegtuigen één keer per tien dagen aangezet worden. 'In de motoren zitten oliepompen, brandstofpompen, generatoren en lagers. Die moeten allemaal olie hebben. De onderdelen moeten gesmeerd worden', vertelt Van der Sman.

'Van stilstand zakt de olie onderuit en beschermt het niet goed meer. Elke tien dagen zorgen we dat alle systemen even warm worden en worden voorzien van verse olie. En daarmee is het vliegtuig weer beschermd voor de komende tien dagen.' Ook hebben de toestellen een 'deepclean' gehad. 'De vliegtuigen zijn brandschoon.'

Transavia vliegt in ieder geval tot 27 mei niet vanwege alle restricties die het coronavirus met zich meebrengt. 'Het onderhoud dat we nu verder doen is voor 90 dagen. Daarna moeten we de keuze maken of we de vliegtuigen in een diepere winterslaap brengen of ze er weer uit halen', legt Van der Sman uit. 'Je kan er ook voor kiezen om heel weinig te doen en één keer per week te vliegen. Het is voor nu goedkoper om ze op de grond te houden. Daar kiezen de meeste operators voor.'

Anderhalvemetersamenleving

De luchthaven zelf maakt van de stilte gebruik om zich voor te bereiden op de anderhalvemetersamenleving. 'We zijn aan het kijken hoe passagiers hier moeten bewegen en hoe we de passagiers straks in het vliegtuig krijgen', zegt De Jong. 'Zo staan er buiten dranghekken en verschijnt binnen belijning op de grond. De anderhalvemetersamenleving ga je straks ook echt op dit vliegveld zien.'

Of er snel gevlogen gaat worden, hangt af van de laatste ontwikkelingen van het coronavirus. Maar volgens technicus Van der Wam is het duidelijk dat vliegen in een anderhalve-meter-economie niet rendabel is. 'Het zijn kleine vliegtuigen met een gangpad. We hebben een grove schatting gemaakt, maar je zou nog maar dertig stoelen overhouden. En normaal zijn dat er 189. Dan kun je iedereen op anderhalve meter zetten en dan kan het cabinepersoneel er nog veilig tussendoor. Dan kun je dus niet opereren, dat heeft geen zin. Want ik denk dat de passagiers niet een paar duizend euro voor een ticket willen betalen.'