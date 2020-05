Met Stille Trom: Jan Zoutman mag niet oogsten met vv Katwijk

Zijn periode bij Katwijk heeft hij niet af kunnen maken zoals hij dat graag voor zich had gezien, maar bij Zoutman overheerst inmiddels wel berusting. Het besluit van de KNVB om de competitie niet uit te spelen, heeft hij vrij snel naast zich neer kunnen leggen. Natuurlijk baalt hij ervan, want hij was op het moment dat de beslissing werd genomen koploper met Katwijk, maar er zijn op dit moment ergere dingen, vertelt hij. Zoutman is in het dagelijks leven docent bij de KNVB, en daar gaan de lessen waar het kan digitaal gewoon door.

'Ik vermaak me eigenlijk prima, en de dagen gaan snel. Eerst heb je natuurlijk nog wel de hoop dat je het seizoen af kunt maken, maar ik denk wel dat dit de enige realistische beslissing was. Natuurlijk is het jammer, want het liefst speel je het seizoen uit, eindig je bovenaan en ga je er met een mooie prijs vandoor. We zaten in een serie hele leuke wedstrijden, met tegenstanders als HHC Hardenberg, IJsselmeervogels en Rijnsburgse Boys. Daarnaast is het vervelend dat je niet op een fatsoenlijke manier gedag kan zeggen tegen heel veel mensen.'

'Acties voor de bühne'

Katwijk begint wisselend aan het seizoen 2019/2020. Dat erkent Zoutman en dat had hij vanwege onder meer wat blessures wel een beetje verwacht. Op zaterdag 9 november 2019 volgt het 'dieptepunt', met de 4-2 nederlaag tegen Spakenburg. Na die uitwedstrijd wacht een groepje supporters de spelersbus op bij de thuishaven van Katwijk. Ze halen verhaal bij spelers en staf. 'Ik ben daar niet zo'n fan van, maar op het moment dat het normaal en netjes gaat, heb ik daar niks op tegen. Ik lig daar geen seconde van wakker. Waarom zou ik?'

De argumenten die de club voor mijn vertrek gaf, daar kun je van alles van vinden. Maar dat zat meer in twijfelgevoel

'Het was een curieuze wedstrijd, omdat we eigenlijk fantastisch begonnen en de ene na de andere kans creëerden', blikt Zoutman terug naar die bewuste zaterdag. 'Jammer genoeg maakten we maar één goal, en na de gelijkmaker kantelde de wedstrijd. Dat voelde als zo'n gemiste kans. Mijn teleurstelling zat meer in het verloop van de wedstrijd, dan dat de supporters op ons stonden te wachten.'

'Ze hebben het recht om vragen te stellen en hun emotie te uiten, zolang dat op een nette manier gebeurt. Maar ik vraag me wel altijd af: wat is de meerwaarde hiervan? Je kan ook gewoon vragen of de trainer en de spelers eventjes naar de kantine komen en dan kun je ook op een andere manier met elkaar in gesprek gaan. Ik heb altijd een beetje het idee dat dit acties voor de bühne zijn. Ik was elke zaterdag in de kantine.'

Contractbesprekingen

Na dat moment komt Katwijk in een lekkere flow. Tot zaterdag 1 februari 2020 kan geen enkele ploeg de mannen van Zoutman verslaan. Alleen Koninklijke HFC en De Treffers slagen erin een puntje te pakken tegen de titelfavoriet. In de tussentijd start de club toekomstgesprekken met de trainer. In de maanden november en december vragen nieuwsgierige verslaggevers veelvuldig naar de status van de contractbesprekingen. Op pakjesavond, 5 december, krijgt Zoutman het slechte nieuws te horen. Katwijk gaat op zoek naar een nieuwe trainer. Een fikse tegenvaller.

'De argumenten die de club voor mijn vertrek gaf, daar kun je van alles van vinden. Maar dat zat meer in twijfelgevoel. Een beetje abstracte begrippen, noem ik het. Maar dan kun je hoog en laag springen als trainer, maar daar moet je je bij neerleggen', aldus Zoutman, die vindt dat er in het amateurvoetbal veel te vroeg in het seizoen over contractverleningen gesproken wordt.

'Veel plekjes vergeven'

'Maar goed, dat is mijn mening, en dat zal ook niet meer zo snel veranderen. Wij hadden dit seizoen een moeilijke eerste fase, maar voor en na de winterstop ging het beter. Nadeel van die vroege gesprekken kan dan zijn dat je voor de winterstop al een beslissing neemt, die achteraf misschien anders uit had kunnen vallen op het moment dat je twee maanden later had gesproken. Maar het is ook moeilijk, want als trainer wil je eigenlijk op een gegeven moment ook wel duidelijkheid hebben. Na de winterstop zijn veel plekjes vergeven.'

Het moment dat we weer langs de lijn staan, dat wordt dubbel genieten

Zoutman kijkt terug op een mooie tijd bij Katwijk, met onder meer de zeer vermakelijke en mooie derby's tegen Quick Boys en Rijnsburgse Boys. De laatste weken kon de trainer vooral genieten van de vechtlust van zijn team. Hij somt op: 'Vuil werk voor elkaar opknappen, elkaar succes gunnen, elkaar helpen in de fases dat het lastig was, zorgen dat er een heel hoog trainingsniveau was...'

Een echt team

'Dit zijn echt dingen die belangrijk zijn voor het team. Als je veel individuele spelers met kwaliteit hebt, maar je kunt tegelijkertijd zorgen dat het team de basis is, dus als de één het even niet heeft, en een ander knapt het op, dan ben je echt een team. Daar slaagden we in de weken voor de coronacrisis goed in. We wisten daardoor een aantal topwedstrijden te winnen, en dat vond ik heel erg mooi.'

Foto: Orange Pictures

Met zijn spelers en stafleden heeft Zoutman op dit moment nog regelmatig contact, vooral via WhatsApp. 'Ik vind het mijn verantwoordelijkheid dat de spelers fit de zomerstop in gaan. We doen dat door programma's in de groepsapp te zetten, en ik vraag ze ook naar hun persoonlijke situatie. Maar je merkt wel dat het langzaam iets minder wordt.'

Opvolger

Ook met Anthony Correia, zijn opvolger, is al even gesproken. 'Hij woont in hetzelfde dorp, dus de lijntjes zijn kort, haha. We hebben een keer een gesprekje gehad, en dat ging vooral over organisatie en staf, hoe alles geregeld is. Natuurlijk hebben we het ook weleens over spelers. Als we het hebben over bijvoorbeeld het karakter, dan wil ik daar wel iets over zeggen tegen hem, maar het is ook aan Anthony zelf om dat straks uit te zoeken.'

We hebben met het coronavirus een heel zware tegenstander erbij

Of Zoutman volgend seizoen ook langs de lijn te bewonderen is, daar is het antwoord vooralsnog 'nee' op. 'Dat is nog een verrassing. Verrassingen zijn meestal leuk, maar ik weet het op dit moment nog niet. Het is natuurlijk ontzettend onzeker allemaal. Plannen is altijd al lastig. En zeker nu, want we hebben met het coronavirus een heel zware tegenstander erbij.'

Dubbel genieten

'We hebben geen idee of inderdaad alles in september weer kan beginnen. En daar hoef ik me nu geen zorgen om te maken, dus dat geeft ook wel weer een stukje rust. Daarnaast verwacht ik wel dat het werk bij de KNVB straks weer behoorlijk toe gaat nemen.'

Voor nu neemt Zoutman afscheid van Katwijk met wat mooie woorden. 'Ik zal zeker, wanneer de mogelijkheid zich voordoet, langskomen. Ik hoop dat iedereen gezond blijft en dat we zo snel mogelijk weer kunnen genieten van voetbal. Dat is voor iedere voetballiefhebber prettig, want ik merk aan mezelf en mensen om mij heen dat het al lang genoeg duurt. Dus op het moment dat we weer langs de lijn staan, dat wordt dubbel genieten.'